Assemblea con i neo sindaci eletti, Robaldo annuncia la “Casa dei Comuni” da settembre

Dopo le elezioni comunali che hanno portato al voto 171 Comuni della Granda (su 247), il Presidente della Provincia Luca Robaldo e il Consiglio provinciale hanno voluto incontrare a Cuneo giovedì 4 luglio i neo eletti sindaci per una conoscenza reciproca. Erano rappresentanti 108 Comuni della Granda. E’ stata l’occasione per anticipare alcune iniziative, tra le quali da settembre la realizzazione, presso la sede della Provincia a Cuneo, della “Casa dei Comuni”. Qui gli amministratori comunali potranno incontrare i colleghi della Provincia, oltre ai dirigenti e ai tecnici dell’ente a cui far pervenire segnalazioni, idee e critiche dal territorio.

Un secondo momento è stato dedicato alle nuove indicazioni giunte dalla Regione in tema di Protezione civile e, in particolare, l’analisi della delibera regionale sui gruppi comunali, intercomunali e provinciali di volontariato di Protezione civile. Hanno partecipato, tra gli altri, il responsabile regionale della Protezione civile Francescantonio Di Gigli e il presidente del Coordinamento provinciale territoriale del Volontariato Roberto Gagna.