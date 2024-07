Racconigi, approvate modifiche al Piano Regolatore Comunale

Il Consiglio Comunale di Racconigi, durante la seduta dello scorso 29 aprile, ha approvato alcune modifiche al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.). Queste modifiche, che non costituiscono comunque una variante al P.R.G.C. vigente, sono state adottate con l’obiettivo di migliorare l’applicazione del piano stesso, correggere alcuni errori materiali e rispondere alle recenti esigenze della comunità, nonché per recepire un importante progetto approvato da RFI.

Il sindaco Valerio Oderda ha presentato le modifiche, evidenziando «come queste siano state elaborate per snellire le procedure e aggiornare gli strumenti urbanistici alle normative attuali. Tra le modifiche principali, vi è il recepimento del progetto definitivo delle opere sostitutive ai passaggi a livello della linea ferroviaria Torino - San Giuseppe di Cairo, con adeguamento delle aree limitrofe. Inoltre, è stata rimossa l’indicazione di sito inquinato per l’area ex ECO Tre, a seguito della bonifica completata».

Sono state inoltre apportate correzioni agli articoli 30 e 40 delle Norme Tecniche di Attuazione e aggiornate le mappe degli edifici soggetti a tutela, come il Complesso ex Convento dei Cappuccini e la Chiesa di San Francesco. Diverse correzioni cartografiche sono state effettuate per migliorare la chiarezza delle zone, inclusa la fascia di rispetto del depuratore in zona S. Lazzaro e l’area di Villa Cayre. Sono stati aggiornati i riferimenti legislativi non più in vigore, con particolare attenzione al recupero dei rustici e dei sottotetti, e aggiornata la cartografia degli alberi monumentali.

Le modifiche sono state deliberate in conformità con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali e non richiedono la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), tutte queste modifiche sono prodromiche alla prossima redazione di una Variante parziale allo stesso P.R.G.C. per il recepimento delle osservazioni pervenute dai privati cittadini. La documentazione completa delle modifiche è disponibile sul sito del Comune, nell’Albo Pretorio online e nella sezione "Pianificazione e Governo del Territorio”.

Il Consiglio Comunale ha espresso parere favorevole all'unanimità, dichiarando la delibera immediatamente eseguibile.

Il Comune trasmetterà la delibera e tutti i documenti correlati alla Regione Piemonte e alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti successivi.