Cuneo, venerdì e sabato il convegno "Scuola e trasformazioni silenziose" dell'Associazione Nazionale Presidi

La struttura territoriale di Cuneo dell’associazione nazionale Presidi (ANP), in collaborazione con Dirscuola, ha organizzato un convegno dal titolo “Scuola e trasformazioni silenziose. La leadership del futuro”, in programma venerdì 11 e sabato 12 aprile presso lo spazio incontri della Fondazione CRC in via Roma 15 a Cuneo. L’iniziativa, riservata a Presidi e docenti che hanno dato l’adesione, prevede una giornata di dibattiti e riflessioni sul lavoro del Dirigente scolastico ed una di approfondimento su uno dei temi di maggiore attualità, l’intelligenza artificiale, in questo caso applicata alla gestione organizzativa della scuola.

Venerdì 11, dopo gli interventi delle autorità e del Presidente provinciale ANP Ivan Re, ci sarà una tavola rotonda moderata da Luca Martini sulle prospettive ed i problemi della dirigenza scolastica che avrà per protagonisti il Presidente nazionale ANP Antonello Giannelli, il Presidente nazionale ANQUAP Giorgio Germani e lo storico e giornalista Gianni Oliva .

A seguire Paolo Cortese, Preside e docente universitario, dialogherà con Sandra Romanin, Preside emerita, annoverata tra i fondatori di ANP.

Sabato 12, dopo i saluti istituzionali, interventi sul tema “L’intelligenza artificiale al servizio dell’organizzazione scolastica” con Samuele Borri e Andrea Benassi - Dirigenti tecnologi INDIRE, Daniela Venturi- Dirigente ISI Pertini di Lucca, Luca Cominassi- avvocato esperto di nuove tecnologie ed Ivano Stella- esperto di tecnologie educative ed innovazione organizzativa.

Conclusioni del convegno a cura dei Dirigenti scolastici Paolo Cortese, Ivan Re ed Alessandro Parola.