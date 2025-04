Soccorso Alpino, due piemontesi nella nuova direzione nazionale: tra loro anche il peveragnese Pino Giostra

Si è tenuta sabato 5 aprile a Milano, anche alla presenza di una rappresentanza del Club Alpino Italiano, l’Assemblea nazionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), momento centrale per la vita associativa del Corpo che ha sancito la rielezione del Presidente nazionale e il rinnovo della Direzione nazionale che resteranno in carica per 3 anni.

Maurizio Dellantonio, originario di Moena, è stato confermato alla guida del Soccorso Alpino e Speleologico per il suo quarto e ultimo mandato. Insieme a lui sono stati eletti Alessandro Molinu di Buddusò come Vicepresidente vicario, e Roberto Bolza di Pieve di Bono-Prezzo come Vicepresidente. Completano la Direzione nazionale i Consiglieri Alex Barattin, Luca Franzese, Alberto Gabutti, Fabrizio Masella, Andrea Placido, Corrado Pesci, Renato Tessari e il cuneese Pino Giostra.



[Pino Giostra]

Il Presidente Dellantonio, al termine dell’elezione, ha dichiarato: «Accolgo con grande senso di responsabilità e gratitudine la mia riconferma alla guida del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Sarà il mio quarto e ultimo mandato, e intendo onorarlo fino in fondo, consapevole del ruolo che mi è stato affidato. Il mio primo pensiero va a tutte le volontarie e i volontari che ogni giorno, con dedizione e competenza, mettono a disposizione il proprio tempo, la propria esperienza e il proprio cuore per aiutare chi è in difficoltà. È per loro che assumo nuovamente questo impegno, con l’obiettivo di rappresentarli al meglio e dare voce al valore del loro operato. Il Soccorso Alpino e Speleologico è un assetto fondamentale per il nostro Paese: garantisce un servizio di altissima qualità, una presenza capillare in tutto il territorio nazionale e competenze tecnico-sanitarie riconosciute e indiscutibili. Sarà fondamentale, nei prossimi anni, proseguire lungo la strada tracciata in questi anni, accrescendo le nostre capacità, investendo nella formazione, promuovendo con ancora più forza la cultura della prevenzione e rafforzando la collaborazione con gli altri enti e istituzioni che da sempre ci sono vicine e condividono il nostro percorso, nel segno del dialogo costruttivo e della condivisione di obiettivi, per rendere ancora più efficace il nostro intervento a favore di chi ha bisogno di aiuto e di livelli essenziali di assistenza garantiti da un sistema che deve saper essere diretto, efficiente e vicino alle persone».

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico rivolge infine un sentito ringraziamento ai membri uscenti della Direzione nazionale: Mauro Guiducci (già Vicepresidente), Roberto Bartola e Fabio Bristot per il prezioso lavoro svolto in questi anni a favore del Corpo e della sua missione.