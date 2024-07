Giro d'Italia Women: Elisa Balsamo terza nella tappa Sirmione-Volta Mantovana

Podio di Elisa Balsamo nella seconda tappa del Giro d'Italia Women, la Sirmione-Volta Mantovana.

La frazione, la prima in linea della corsa, si chiude con il successo di Chiara Consonni davanti a Lotte Kopecky, a coronamento di una bella volata.

In terza posizione la peveragnese della Lidl-Trek, vincitrice di due tappe del Giro nel 2022. Da Balsamo indicazioni interessanti anche in chiave Parigi 2024, un mese e mezzo dopo la terribile caduta alla Vuelta a Burgos.

Dopo due frazioni del Giro d'Italia Women, organizzato per la prima volta da RCS Sport in partnership con la FCI - Federazione Ciclistica Italiana, in maglia rosa c'è Elisa Longo Borghini.