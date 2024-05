Un violento nubifragio ha investito la città di Mondovì nel pomeriggio di oggi, martedì 7 maggio.

La forte pioggia è stata accompagnata dalla grandine, che ha imbiancato tetti e strade del centro storico.

Circolazione stradale difficoltosa in diverse zone della città allagate, da Mondovì Piazza alla frazione di Pogliola. Strade come fiumi al Merlo, all'Altipiano e in via Langhe (credits video Michele Leone che ringraziamo).

