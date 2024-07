Domenica 21 luglio torna “Passi nel kuore di Valdieri”

Valdieri rinnova la propria adesione al progetto Battikuore con una corsa/camminata benefica finalizzata all'acquisto e installazione di dispositivi DAE, collocandone uno presso Terme di Valdieri.

Domenica 21 luglio partecipa anche tu a PASSI NEL KUORE DI VALDIERI.

Il programma prevede:

H 09:30- ritrovo presso l'area impianti sportivi in Piazza Brigate Partigiane a Valdieri.

H 10:30- Partenza percorso naturalistico con la Guida del Parco Alpi Marittime H 11:00 circa - Percorso ludico motorio 5Km

H 12:30-pasta party presso area Pro Loco

H 13:30- simulazione emergenza con utilizzo defibrillatore DAE

H 14:15-estrazione premi lotteria

H 15:00- Presentazione di "Portami Lassù-una storia vera” a Villa Bianco, sede del parco Alpi Marittime

H 16:00-Concerto sulla terrazza di Villa Bianco

"Valdieri vi aspetta per un momento di sport e festa, con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza alla cardioprotezione" spiega il Vicesindaco di Valdieri Sharon Giraudo, nonché infermiera di professione "Nel 2022 con l'Associazione Battikuore abbiamo posizionato sul territorio comunale 2 defibrillatori a tutela della cittadinanza, con questo evento l'obiettivo è di aumentare la copertura territoriale anche in Alta Valle." Continua "per gli amanti dello sport siamo felici di annunciare la partecipazione d Marco Olmo e Stefania Belmondo, ed i saluti da Cervinia da Hervé Barmasse.”

Per Iscriversi: https://battikuore.com/passi-nel-kuore-di-valdieri/

L'evento è organizzato in memoria di Piero Gilli, Luca Borgoni e Giulia Lo Forte.

L'evento vede la partecipazione e il contributo del Comune di Valdieri, Comune di Boves, Parco Naturale Alpi Marittime, Soccorso alpino e speleologico di Cuneo, A.S.D Valle Gesso Sport, Il Pondio Sport.