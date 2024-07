A chi va il 5 per mille se non si sceglie?

Il 5 per mille è una quota dell'IRPEF che i contribuenti possono destinare a enti no profit, associazioni di volontariato, ricerca scientifica e sanitaria, attività sociali del proprio comune di residenza e molto altro. Ma cosa succede se non si sceglie a chi destinare il proprio 5 per mille? In questi casi, la quota non scelta viene ripartita proporzionalmente tra le organizzazioni che hanno ricevuto donazioni da altri contribuenti.

Per dare un contributo significativo e consapevole, è importante sapere che destinare il tuo 5 per mille può fare davvero la differenza per molte organizzazioni benefiche. Ad esempio, la Fondazione Specchio dei tempi utilizza i fondi ricevuti per sostenere numerosi progetti sociali, educativi e di prevenzione contro i tumori.

Se non si effettua una scelta specifica, il rischio è che il proprio contributo finisca in un fondo comune che viene ripartito dallo Stato. Questo può significare che i fondi potrebbero non andare direttamente a progetti o cause che si desiderano supportare. È un'opportunità persa per dare supporto diretto a chi ne ha più bisogno.

Perché scegliere la Fondazione Specchio dei Tempi

L’impatto del tuo 5 per mille è fondamentale per permetterci di continuare a supportare e migliorare le strutture sanitarie del nostro territorio. Da sempre, il nostro impegno si è concentrato sulla prevenzione e la cura del cancro, grazie alla generosità delle vostre donazioni e ai lasciti testamentari ricevuti dalla Fondazione. Ecco alcuni dei progetti realizzati grazie al vostro contributo:

● Istituto per la Ricerca e Cura contro il Cancro di Candiolo: abbiamo donato un'apparecchiatura per le risonanze magnetiche, in seguito a un’eredità, che permette di effettuare oltre 1.000 accertamenti ogni anno. Questo strumento è fondamentale per la diagnosi precoce e il trattamento efficace del cancro.

● Ospedale Sant’Anna: abbiamo ristrutturato il day hospital dove vengono effettuati i trattamenti chemioterapici e offriamo supporto psicologico per le pazienti. Questa struttura viene utilizzata da circa 3.000 donne ogni anno, fornendo un ambiente più accogliente e funzionale per chi affronta il difficile percorso della chemioterapia.

● SPECCHIO BUS: Il nostro ambulatorio mobile, dotato di due laboratori, offre visite senologiche grazie al finanziamento di Vittoria Assicurazioni. Questo servizio permette di portare la prevenzione direttamente sul territorio, raggiungendo chi ha più bisogno.

Scegliere di destinare il 5 per mille alla Fondazione Specchio dei Tempi significa contribuire a interventi concreti e tempestivi che migliorano la qualità della vita di molte persone. È un gesto di grande valore sociale che non comporta costi aggiuntivi per te.

Come destinare il 5 per mille

Destinare il 5 per mille è semplice e non comporta costi aggiuntivi. Basta indicare il codice fiscale dell’organizzazione prescelta nella dichiarazione dei redditi. Per la Fondazione Specchio dei tempi, il codice fiscale da utilizzare è 97507260012.

Scegliere di destinare il 5 per mille è un gesto di grande valore sociale. Non lasciarlo al caso, fai una scelta consapevole e aiuta chi ha più bisogno.