Alba, il centrodestra sullo sgombero al residence della stazione: “Gratitudine per operazione frutto del lavoro impostato negli anni”

In riferimento all’operazione che ha condotto alla chiusura dell’edificio adiacente alla stazione ferroviaria arriva al nostro giornale un commento a firma dei consiglieri di centrodestra Carlo Bo, Emanuele Bolla, Elisa Boschiazzo, Massimo Reggio, Lorenzo Barbero, Riccardo Spolaore, Daniele Sobrero e Domenico Boeri.

“Dopo molto lavoro vengono messi i sigilli alla struttura adiacente alla stazione, passaggio strategico per riportare ordine e sicurezza nell’area dei giardini e della ferrovia. Ringraziamo i Carabinieri e le forze dell’ordine con cui in questi anni abbiamo lavorato per arrivare a risolvere il problema, così come le autorità sanitarie e tutte le istituzioni dello Stato, come la Questura, per il grande lavoro svolto, che oggi segna un punto di svolta e, per quanto ci riguarda, un punto fermo rispetto ad un lavoro che negli anni abbiamo seguito e supportato. La nostra impostazione di lavoro è sempre stata ispirata dal principio del rispetto della legalità, della sicurezza e del decoro cittadino”.