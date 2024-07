Atleti de “Le Nuvole” asd di Alba campioni europei Eca-categoria cheerability

Grande risultato per l’associazione sportiva dilettantistica “Le Nuvole” di Alba che nei giorni scorsi in Germania a Wiesbaden ha conquistarsi la vittoria all’Europeo ECA nello sport del cheerleading nella propria categoria chiamata cheerability, (cheerleading per ragazzi con disabilità).

La squadra è riuscita ad accedere all’Europeo ECA grazie alla vittoria al nazionale EN om cui gareggiavano con due esercizi, uno con team completo (Alex Anghilante, Marco Barale, Davide Caroti, Simona Centonze, Martina Grosso, Chiara Sasia e Francesca Turco) e l’altro con group-stunt (Anghilante, Barale, Caroti. Sasia e Turco).

“Le Nuvole” hanno vinto due coppe europee che hanno permesso di accedere a novembre 2025 a Takasaki in Giappone al CWC campionato del mondo di cheerleading. Una grande emozione dopo avere conquistato una settimana fa i nazionali di sbandieratori di bandiere al Campionato della Reggia di Venaria.

“Congratulazioni ai nostri atleti de “Le Nuvole” per gli importanti traguardi raggiunti – dicono il presidente della Provincia Luca Robaldo e il consigliere provinciale Davide Sannazzaro – che confermano, ancora una volta, il ruolo dello sport nel valorizzare le capacità e le potenzialità di ciascuno”.