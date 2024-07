Lavori di manutenzione stradale ad Albaretto della Torre: la Provincia ringrazia il Comune

“Grazie al Sindaco e all’Amministrazione Comunale di Albaretto della Torre che hanno utilizzato il week end appena trascorso per aiutare la Provincia a tenere pulite le cunette lato strada”.



E’ il ringraziamento del Presidente della Provincia Luca Robaldo per il prezioso contributo fornito dal Comune di Albaretto della Torre per la manutenzione e quindi la sicurezza stradale.