Tunnel di Tenda, Gribaudo (PD) chiede che il Governo partecipi al comitato di monitoraggio: "Tante parole sui ristori, ora è tempo di fare qualcosa"

Nella mattinata di oggi (giovedì 11 luglio) si è riunito in Prefettura il comitato di monitoraggio per i lavori sul tunnel di Tenda, per affrontare gli ultimi sviluppi e ritardi annunciati recentemente.

“Si prospettano gravi ritardi nell’ultimazione dei lavori e ancora non c’è la copertura degli interventi, come volevasi dimostrare. Ormai siamo agli onori delle cronache nazionali per questi ritardi”, dichiara la deputata Chiara Gribaudo.



“Essendo questa un'opera nazionale e internazionale serve un tavolo di monitoraggio condotto dalla Prefettura e con la presenza del Governo, che ancora oggi non era presente. C’era solo Anas: non è sufficiente, perché ci sono delle istanze che vanno oltre al semplice cronoprogramma dei lavori, e che sono legate a come sostenere le attività economiche e turistiche in valle che stanno morendo. In campagna elettorale si è parlato di ristori: adesso è il momento di provare a fare. È evidente che si devono provare tutte le strade”, continua.



“Durante la riunione ho proposto di lavorare insieme affinché sulle legge di bilancio ci siano delle risorse per la comunità della Valle Vermenagna: da questo punto di vista spero di trovare la collaborazione di tutti. Ho anche chiesto all’assessore Gabusi di aumentare le corse ferroviarie, perchè in questo disagio e con l’autostrada Torino-Savona intasata di lavori l’estate rischia di essere davvero drammatica” dichiara Gribaudo.



“Domani andremo con una delegazione parlamentare e di consiglieri regionali a vedere con i nostri occhi a che punto siamo con i lavori”.