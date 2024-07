La Cisl incontra il neo sindaco di Alba: "Caporalato e contrattazione sociale priorità da affrontare insieme"

La Cisl di Cuneo si è incontrata questa mattina presso la sede di Alba per discutere le priorità da affrontare insieme con il neo eletto sindaco di Alba, Alberto Gatto. Il segretario generale Enrico Solavagione ha guidato l'incontro, al quale hanno partecipato Segretari generali di categoria, dirigenti e operatori sindacali, il responsabile di sede Franco Versio il quale ha fatto gli onori di casa, il presidente dell'Associazione Anolf Cuneo Roger Davico e il presidente di Anteas Cuneo Emilia Arione.

I temi al centro del confronto sono stati il caporalato, la situazione del tessuto sociale e le possibilità di partecipazione alle scelte comunali. Nell'incontro sereno e costruttivo è stato evidenziato l'impegno della Cisl e del sindaco nel fronteggiare insieme importanti questioni riguardanti i lavoratori e le lavoratrici e il tessuto sociale.

Questo è il primo incontro dei vari che seguiranno, nelle prossime settimane e nel mese di settembre, con i sindaci delle sette città della provincia cuneese.

Durante il suo intervento il segretario generale Enrico Solavagione ha dichiarato: "La Cisl sarà per il Comune un interlocutore serio, la Cisl, evidenzierà i problemi ma porterà sempre “sul tavolo” sempre una soluzione. I fatti accaduti non molti giorni fa inerenti al caporalato, e divulgati dai media in tutto il territorio italiano, sono un problema sul quale dobbiamo intervenire affrontandolo non con la demagogia ma con soluzioni vere. Sono troppi gli interessi. Queste persone vengono utilizzate, sfruttate e ospitate in luoghi malsani, ma solo tutti insieme possiamo mettere mano alla situazione. Non ci possono essere posizioni diverse, ognuno deve intervenire con i propri ruoli e con i propri strumenti.

Noi ci siamo, il fronte deve essere unito, sindacati, Istituzioni, Autorità, politica. Purtroppo alcune fughe in avanti non servono alla causa.

La prossima settimana ad Alba le federazioni di categoria di Cgil – Cisl e Uil insieme alle confederazioni scenderanno in piazza per dire basta al caporalato e allo sfruttamento".

Non è mancato un passaggio inerente le pubblicazioni di articoli sull'azienda Ferrero e delle ditte appaltatrici dello stoccaggio dei prodotti. “Una mancanza non aver intervistato tutti i 'protagonisti' e le parti interessate che avevano stipulato l’accordo”.

La gestione della città di Alba è una responsabilità importante per una città importante. Alba è una città agli onori del mondo anche nel settore turistico ma con delle 'zone' su cui lavorare.

Contenti della tua elezione, la tua visione è verso il progresso e verso il futuro… ti auguriamo buon lavoro augurandoci di lavorare insieme, il tutto basato su disponibilità al dialogo e a trovare soluzioni perché la Cisl è un sindacato concreto, pragmatico e che non si presta a giochi di parte".