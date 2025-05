E-Sim: che cosa è, come attivarla e quali vantaggi offre

Con il termine e-SIM si fa riferimento a una SIM digitale integrata direttamente all’interno del dispositivo, che permette di attivare un piano telefonico senza utilizzare una scheda fisica.

A differenza delle SIM tradizionali, non richiede l’inserimento o la sostituzione di componenti hardware: l’attivazione avviene semplicemente tramite una connessione Internet e un codice fornito dall’operatore.

Quale è la differenza tra SIM tradizionale ed elettronica?

Come già detto, la differenza principale tra una eSIM, come quelle offerte da 1Mobile, e una SIM tradizionale, è che quest’ultima funziona mediante un chip fisico da inserire nel dispositivo, mentre la eSIM è integrata direttamente nella scheda madre dello smartphone o del tablet ed è completamente digitale. Questo significa che non serve più inserire o rimuovere manualmente una scheda per cambiare operatore, ma basta scaricare un profilo tramite un codice QR o un'app dedicata.

Non è, però, l’unica differenza: una eSIM si può disattivare direttamente dalle impostazioni del dispositivo, mentre una SIM fisica va estratta manualmente. Un altro aspetto da considerare è la compatibilità. Le eSIM sono disponibili solo sui dispositivi più recenti, mentre le SIM fisiche funzionano anche su quelli più datati.

Molte offerte eSIM, inoltre, forniscono solo la connessione dati, senza un numero di telefono. Questo, però, non rappresenta un limite, poiché oggi è possibile comunicare tramite app di messaggistica, videochiamate e social, utilizzando esclusivamente la connessione Internet.

Infine, un'altra differenza riguarda lo spostamento della SIM da un dispositivo all’altro. Con una SIM tradizionale, è necessario rimuovere fisicamente la scheda dal vecchio telefono e inserirla manualmente nel nuovo. Con una eSIM, invece, il trasferimento è interamente digitale e può essere effettuato in pochi minuti, seguendo le indicazioni dell’operatore.

Perché scegliere una e-sim

Dopo aver capito come funziona una sim virtuale e quali sono le principali differenze con una soluzione tradizionale, scopri i vantaggi dell'e-sim. In primo luogo, questa soluzione elimina il rischio di smarrimento, e al contempo consente di gestire la linea mobile in maniera sicura e affidabile.

L’assenza di supporti plastici, inoltre, rende la eSIM una scelta sostenibile, poiché contribuisce alla riduzione dei rifiuti elettronici e dell’utilizzo di materiali non riciclabili.

Un ulteriore vantaggio della eSIM è la possibilità di utilizzare fino a 9 profili virtuali sullo stesso dispositivo, a seconda del modello. Questo consente di gestire più numeri e/o offerte contemporaneamente in modo pratico e flessibile, senza dover ricorrere a SIM fisiche multiple.

Come attivare una e-sim

Per attivare una eSIM è generalmente sufficiente seguire le istruzioni fornite dal gestore scelto, assicurandosi che il dispositivo sia connesso a una rete Wi-Fi stabile.

La procedura prevede solitamente la scansione di un codice QR ricevuto via email o l’inserimento di un codice di attivazione. In alternativa, è possibile configurare la eSIM manualmente. In questo caso, i passaggi variano in base al sistema operativo. Su dispositivi iOS, ad esempio, bisogna accedere alle impostazioni dello smartphone per aggiungere un piano dati; sui device Android, il percorso può differire a seconda del produttore, ma si trova generalmente nelle impostazioni di rete o connessioni mobili.

















