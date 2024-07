Ritornano alla Piatta di Montemale le "Favole a passeggio", sei chilometri di percorso animato per bambini e famiglie

La formula, ormai rodata, si sviluppa nella modalità: “Il Cappellaio Matto racconta” e per il 2024 si focalizzerà, dopo edizioni dedicate, tra l'altro, i tre porcellini, alle favole di Esopo e a Pinocchio, sulla figura e sulle vicende del leggendario Robin Hood.

Inutile dire che il pubblico cui si rivolge è prettamente infantile e ogni anno decine di famiglie partecipano alla divertente passeggiata, che lega l’immersione nella natura, con la convivialità e la letteratura per bambini.

L’appuntamento per la partenza è per le ore 9,30 di domenica 14 luglio presso il Rifugio La Scola da dove l’anello percorrerà la strada fino a borgata Liretta attraverso frazione Madonna della Neve e frazione Brondello. A Liretta pranzo al sacco a cura dei partecipanti e prosecuzione nel primo pomeriggio verso Colle san Rocco e poi rientro al Rifugio, dopo una tappa per la merenda fornita dall’organizzazione ad offerta libera.