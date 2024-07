Chiuso il Colle Fauniera, Confcommercio chiede uno sforzo comune: "Mitighiamo l'effetto negativo sulle attività turistiche"

Si è svolto ieri 11 luglio un importante incontro presso il Comune di Demonte, che ha visto la partecipazione del Sindaco Bernardi, del Presidente di Confcommercio Cuneo Ricchiardi, del Direttore Generale Manfrinato, del Presidente dell'Associazione Albergatori Chiesa e i rifugisti del Vallone dell’Arma, Caula e Vittori.



L'incontro ha avuto come obiettivo la discussione e l'aggiornamento sull'ultima ordinanza comunale riguardante la chiusura della strada del Colle Fauniera, una vicenda seguita da Confcommercio Cuneo a fianco degli operatori turistici locali.



Durante la riunione è stata esaminata la complessa situazione derivante dalla chiusura della strada di vitale importanza per il turismo del territorio. La chiusura prevista per le tre settimane centrali di luglio, a causa dei lavori di cantierizzazione ha sollevato preoccupazioni tra i gestori che dipendono fortemente dall'afflusso turistico estivo.



"Incontro necessario e proficuo a sostegno delle esigenze di logistica dei colleghi rifugisti Andrea Caula del Carbonetto e Marco Vittori del Fauniera - ha commentato Giorgio Chiesa, presidente dell'Associazione Albergatori - . Un grazie al Sindaco Bernardi e all'amministrazione di Demonte per quanto faranno in termini di monitoraggio dell'avanzamento lavori e per qualsiasi forma di sostegno che vorranno e potranno offrire ai colleghi. Comprendiamo la necessità di garantire la sicurezza delle infrastrutture ma è altrettanto essenziale trovare un equilibrio che permetta di sostenere le attività economiche locali".

"La chiusura del Fauniera rappresenta un colpo duro per il nostro settore, già provato da recenti difficoltà - ha aggiunto Roberto Ricchiardi, presidente Confcommercio Cuneo - . Tuttavia, l'incontro di oggi ha mostrato segni di apertura e collaborazione da parte del Comune. Confidiamo che, attraverso un confronto costruttivo, si possa individuare una gestione alternativa della strada che mitighi l'impatto negativo sulle attività turistiche".

Al termine della riunione, Confcommercio Cuneo ha aggiornato il neo assessore alla montagna della Regione Piemonte, Marco Gallo, sugli esiti dell'incontro, sottolineando la necessità di un approccio bilanciato che consenta sia la prosecuzione dei lavori di manutenzione sia la continuità delle attività turistiche.