Saluzzo, boom di ingressi alla Mostra dell’Antiquariato al suo ultimo fine settimana di apertura [FOTO]

Boom di ingressi, oltre 2.000 passaggi, alla 48°Mostra Nazionale dell'Antiquariato, nella Castiglia di Saluzzo, che chiude in questo fine settimana (domenica 25 maggio) la sua 48° edizione. Il numero supera i visitatori degli scorsi anni.

Aggettivi superlativi la connotano, indicandola come un riferimento italiano del settore, anche per la sede espositiva: l'ex Castello dei Marchesi ricco di storia. Una ventina gli antiquari che accompagnano in un percorso di secoli tra opere d’arte, mobili, sculture, dipinti, complementi d’arredo.

Sono grandi galleristi da ogni parte d’Italia e dal territorio, con presenze da Spagna e Svezia.

"Ci hanno onorato venendo a Saluzzo - sottolinea Franco Brancaccio, antiquario saluzzese, curatore della mostra per il 7° anno, su incarico della Fondazione Bertoni, l' ente organizzatore - e ne fanno una esposizione di altissimo livello".

Chicca dell’esposizione, "mostra nella mostra", la collaterale che si snoda nella galleria centrale della Castiglia, focalizzata sul tema della bellezza e ispirata alla Fontana della Giovinezza, grandioso affresco ammirabilenel salone baronale del maniero. Il tema è declinato da opere pittoriche che vanno dal ‘500 all’900, messe a disposizione dai galleristi.

La collaterale nasce da una collaborazione con il FAI Castello della Manta, in questo anno di duplice anniversario: i 50 anni del FAI e i 40 di donazione del Castello al Fondo per l’ambiente italiano. In concomitanza con la mostra il Castello, fino al 25 maggio, dedicherà iniziative con un focus specifico sulla Fontana della Giovinezza. Sarà attiva una speciale convenzione sul biglietto d’ingresso per chi effettuerà le visite ad entrambe i siti. Maggiori info sul sito di startsaluzzo.it

Non manca anche quest’anno l’antiquariato da giardino, sviluppato a partire da un’idea dell’architetto paesaggista Paolo Pejrone, per guardare alla bellezza dell’esterno dell’arte antica in pietra, marmo, ferro battuto.

Orari Mostra e informazioni: sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 20. Feriali dalle ore 15 alle ore 20. Biglietti - Giornaliero: 10 euro. ingresso gratuito: fino a 18 anni compiuti

Ridotto 5euro: gruppi di minimo 15 persone con guida (previa prenotazione); over 65; tesserati FAI; possessori della APC GOLD CARD – Associazione Produttori Caravan e Camper.

Servizio di navetta gratuito nei giorni feriali e festivi: sabato 17 e 24 maggio / domenica 18 maggio e domenica 25 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19 (con giri ogni 30 minuti). Percorso: Piazza Montebello - Piazza Buttini - Piazza Castello.

Tutte le informazioni, i dettagli sulle modalità di ingresso e il programma si trovano sul sito startsaluzzo.it e sui profili social con l’hashtag #Start24 su Facebook e Instagram @StartSaluzzo.

Gli Antiquari della 48 ° edizione

● Antichità Brancaccio – Saluzzo (CN)

● Antichità Fabrizio Fallavena – Cento (FE)

● Antichità La Pieve S.r.l. – Sabbio Chiese (BS)

● Antichità Reinaudo Mauro - Torino

● Antiguedades Carretero di Jose Pablo Carlos Arniches – MADRID

● Antikidea di Franco Ricchiardi – Mondovì (CN)

● Ars Antiqua – Milano

● Bonanomi Antiquariato – Moncalvo (AT)

● Casa d’Aste Boetto – Genova

● Cecchetto Roberto – Castelfranco Veneto (TV)

● Fabio Di Ruggiero – Torino

● Francesco Obligato – Torino

● Galleria d’Arte Cinquantasei - Bologna

● Galleria il Portico – Pinerolo (TO)

● Il grifo e la fenice – Loreto (CN)

● Antichità G.N. - Milano

● M&C Antichità e Design - La Valletta Brianza (LC)

● Novarino Fine Art - Torino

● Odisseus I Sthlm AB – Nacka, Svezia

● Di Sarcina Gabriele – Sarzana (SP)

● Siletti Davide Antichità – Caselle Torinese