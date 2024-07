Codice fiscale 96067980043: sostieni A.L.I.Ce. col 5x1000

Ci sono 5x1000 che fanno la differenza, così come ci sono progetti che lasciano senza parole. Anzi, le fanno ritrovare quelle parole perse a causa della malattia. Uno di questi è l’iniziativa di A.L.I.Ce. Cuneo Odv, associazione di volontariato per la lotta all’ictus, che ha dato vita al progetto del Coro degli afasici. Un progetto di terapia ed empatia, che è possibile sostenere scrivendo, o facendo scrivere dal vostro consulente, nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 96067980043. “Un’esperienza umana dirompente”, l’ha definita il quotidiano l’Osservatore Romano, in occasione della visita del Coro in udienza da Papa Francesco. Già, perché l’ictus è di sé un evento dirompente che, come uno “tsunami”, frantuma gli equilibri sociali e familiari. A un soggetto su tre causa l’afasia: un disturbo della comunicazione che può portare via la parola. Immaginate cosa possa voler dire essere come “incarcerati” nel proprio corpo senza più avere la capacità di esprimersi, di poter comunicare. Uno status fortemente invalidante per chi lo vive, così come per i propri cari.

Per fortuna, però, ci sono mezzi concreti per lottare contro questa condizione. Uno è proprio la musicoterapia che l’associazione mette in campo per far fronte all’afasia. L’ictus è infatti la prima causa di disabilità e seconda di morte nel nostro territorio. Una malattia di cui si parla ancora troppo poco.

A.L.I.Ce. perciò realizza un progetto in cui viene offerta la musicoterapia attraverso un percorso svolto a piccoli gruppi dai musicoterapisti Maurizio Scarpa e Margherita De Palmas. Questo porta alla formazione di un vero e proprio coro formato da soggetti provenienti da tutta la Granda.

Il Coro degli afasici, oggi intitolato alla memoria del volontario Enrico Catelli, sposa la frase del famoso medico e scrittore Oliver Sacks, che per tutta la vita ha studiato e raccontato il potere prodigioso della musica come vera terapia ed empatia: “La musica è il più potente farmaco non chimico”.

“Il Coro rappresenta una «grande famiglia» con i parenti, i caregiver e i tanti volontari, vero motore di una associazione non profit. Il progetto infatti è gratuito, reso possibile dalle realtà, persone, enti, Istituzioni e Fondazioni che lo sostengono e che ringraziamo – afferma Marianna Micheletto, che del Coro è la volontaria referente –. Diceva il compianto Ezio Bosso che ‘La musica, come la vita, si fa in un solo modo: insieme’. Per questo un’associazione esiste, e continua a resistere, anche grazie al sostegno delle persone: donate il 5x1000 ad A.L.I.Ce., scrivendo il codice fiscale 96067980043. Sarà un modo concreto per continuare a dare voce a chi l’ha persa, e cerca di ritrovarla ogni giorno. Non mollando mai”.

A.L.I.Ce. Cuneo Odv opera su tutto il territorio della Granda. Per contatti, informazioni e libere partecipazioni: Marianna, telefono 333 745 8606, e-mail: info@alicecuneo.it oppure www.alicecuneo.it .

L’associazione è un ente del terzo settore iscritto al Runts; è possibile effettuare una donazione fiscalmente deducibile attraverso un bonifico all’iban IT75Q0306910213100000003452.

Ulteriori informazioni su: https://alicecuneo.it/5x1000/

Questo prodotto è un servizio gratuito del CSV.