HYUNDAI VELA: una storia di successo

Hyundai Vela è la concessionaria ufficiale Hyundai in provincia di Cuneo. Nata nel 1998, vanta una storia di successo che ha già attraversato due generazioni. I nostri valori? Onestà, trasparenza e affidabilità.

Il gruppo di lavoro è composto da un perfetto mix di competenze ed esperienze che fa sì che in Hyundai Vela regni un’atmosfera di professionalità. Un’atmosfera che i clienti possono respirare ogni volta che entrano nella nostra concessionaria.

Negli anni la nostra azienda è cresciuta e si è affermata grazie all’impegno e alla continuità dei suoi fondatori e dell’intera famiglia. Amiamo le sfide e per questo crediamo nei veicoli ecologici e con alimentazione alternativa.

In questi giorni sono stati presentati i nuovi modelli Hyundai: Tucson, Santa Fe, Bayon.

Vi aspettiamo nella nostra concessionaria Hyundai con sede in Via Valle Po 143, 12100 Cuneo (CN)

Tel: 0171 412946

Email: velacuneo@fincragroup.com

Sito internet https://www.velacuneo.it/

HYUNDAI TUCSON

La nuova Hyundai Tucson si presenta con un restyling che introduce numerosi miglioramenti. Questo modello ora vanta un design esterno più audace, interni rinnovati e tecnologie avanzate, mantenendo la praticità e il comfort già apprezzati. La gamma di motori completamente elettrificata e lo spazioso bagagliaio da 616 litri nella versione HEV confermano la sua leadership nel segmento.

Il design esterno della nuova Tucson evolve il linguaggio stilistico “Parametric Dynamics” verso un’estetica ancora più scolpita. Gli interni offrono un comfort e una praticità superiori, grazie a una nuova architettura e un design completamente rivisto.

La nuova Tucson è all’avanguardia nel segmento grazie a funzioni come aggiornamenti Over-the-Air (OTA), telematica Bluelink, servizi Hyundai LIVE e Digital Key 2.0. Altre tecnologie includono l’Head-up Display e la possibilità di sbloccare e avviare il veicolo con lo smartphone o lo smartwatch tramite NFC.

La nuova Hyundai Tucson offre una gamma di motori elettrificati, tra cui:

Full-Hybrid da 215 CV basato sul 1.6 T-GDI, disponibile con cambio automatico a 6 rapporti in versione 2WD o 4WD.

Mild hybrid a 48 volt disponibile con motore benzina 1.6 T-GDI da 160 CV 2WD (MT o DCT) e diesel 1.6 CRDi da 136 CV 2WD DCT.

Plug-in Hybrid 4WD AT da 235 CV, capace di percorrere fino a 65 km in modalità elettrica (WLTP).

HYUNDAI SANTA FE

La quinta generazione della Hyundai SANTA FE introduce un design completamente rinnovato che combina volumi puri e soluzioni intelligenti, ispirati ai fuoristrada degli anni ’90. Questo D-SUV audace e raffinato è stato sviluppato per offrire un look distintivo e la massima praticità, integrando le esigenze della vita familiare con il desiderio di avventura, sia in città che fuori.

Il concetto “Open for More” rappresenta la filosofia di design della nuova Santa Fe, che connette in modo fluido interni ed esterni, massimizzando gli spazi interni e arricchendoli con soluzioni all’avanguardia per comfort, tecnologia e sicurezza. Questo SUV è pensato per uno stile di vita dinamico che non accetta compromessi, offrendo il massimo in tutte le situazioni di guida.

La nuova Santa Fe offre uno spazio interno ai vertici della categoria, con una capacità di carico di 711 litri (VDA) in configurazione a 5 posti. L’apertura del portellone posteriore a tutta larghezza facilita l’accesso al vano di carico, sia in città che per le attività all’aperto. Inoltre, Hyundai ha introdotto soluzioni innovative come il vano portaoggetti bilaterale, accessibile da tutti i passeggeri, e un vassoio di sterilizzazione UV-C per mantenere puliti e igienizzati gli oggetti personali.

HYUNDAU BAYON

L’urban SUV di Hyundai si rinnova nel design e nelle funzionalità, mantenendo interni spaziosi e un ampio bagagliaio perfetti per la città. Si arricchisce inoltre di una dotazione di sicurezza e connettività ai vertici della categoria, rispettando i nuovi standard europei sulle emissioni e sulla sicurezza (Euro 6E e GSR2b).

Il restyling porta a un look distintivo e moderno. Le luci anteriori diurne a LED, unite da una barra a LED, ricreano la firma luminosa Seamless Horizon. La forma e il disegno del paraurti anteriore sono stati modificati per un aspetto più grintoso e sportivo, grazie anche a una griglia di nuova progettazione. Nuova Bayon è equipaggiata con cerchi da 16 e 17 pollici di nuova concezione. I gruppi ottici posteriori a forma di freccia enfatizzano il dinamismo, mentre il nuovo design del paraurti posteriore sottolinea il carattere SUV. Il mix di linee angolari e orizzontali conferisce un look robusto e contemporaneo.

La rinnovata dotazione tecnologica è il fulcro dell’aggiornamento della nuova Bayon. Su tutta la gamma sono di serie il navigatore con schermo touch da 10,25” con tecnologia Hyundai Bluelink® e servizi Live, Apple CarPlayTM, Android AutoTM, e gli aggiornamenti delle mappe Over The Air (OTA).

Vi aspettiamo nella nostra concessionaria Hyundai con sede in Via Valle Po 143, 12100 Cuneo (CN)

Tel: 0171 412946

Email: velacuneo@fincragroup.com

Sito internet https://www.velacuneo.it/