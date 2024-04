Parte dall'Anima Festival il tour estivo di Fiorella Mannoia, sul palco con un'orchestra sinfonica

Foto di Renata Roattino per Anima Festival

Fiorella Mannoia, dopo il successo ottenuto a Sanremo con il bellissimo brano Mariposa, un vero manifesto per cantare l’orgoglio di essere donna, appena certificato disco d'oro, a luglio partirà per un intenso tour estivo, che la vedrà calcare i più prestigiosi teatri e palchi della penisola accompagnata per la prima volta da un'orchestra sinfonica.

Tra questi non mancherà l'Anfiteatro dell'Anima, dove si esibirà il prossimo 13 luglio, prima data del tour. Fiorella Mannoia torna all'Anima Festival, diventato per lei appuntamento immancabile, cornice perfetta per esaltare le sue straordinarie doti di raffinata interprete.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 16.00 di oggi su TicketOne e nei circuiti di vendita abituali.

All'Anima Festival la Mannoia sarà con il suo pubblico, anche per celebrare il suo 70esimo compleanno nel modo a lei più naturale: il palco.

Dopo le due date alle Terme di Caracalla, il 13 luglio inizieranno i concerti, con il debutto proprio sul magico palcoscenico di Cervere, pensato e creato dai fratelli Ivan e Natascia Chiarlo in un luogo sospeso tra la catena alpina e la morbida cornice delle colline patrimonio dell'umanità.

"Siamo orgogliosi di avere nuovamente con noi un'artista così straordinaria e amata dal pubblico", commentano. Un'estate davvero intensa quella che si vivrà all'Anima Festival: oltre alla Mannoia, su quel palco saliranno Antonello Venditti, Ermal Meta, Umberto Tozzi e Mahmood. I biglietti per tutti gli eventi sono disponibili su Ticketone.