Laboratorio-spettacolo musicale gratuito per famiglie alla scoperta dei Sarvanòt di Cumabò

Lunedì 15 luglio 2024, alle ore 11, nella piazza tra le chiese di Sant’Antonio e di San Lorenzo a Chianale e, alle 16.30, nella piazza del Municipio a Pontechianale (frazione Maddalena 1), si terrà il laboratorio-spettacolo musicale gratuito rivolto alle famiglie dal titolo “I Sarvanòt di Cumabò”. Direttamente da Tum Tum Ciak “I Sarvanòt di Cumabò” – una famiglia allegra, curiosa… ma anche un po’ dispettosa – arrivano a Chianale e a Pontechianale con i Musicisti Delbosco, per giocare con bambini e genitori attraverso la musica. L’attività è dedicata ai bambini dai 3 ai 6 anni ed è organizzata dalla cooperativa sociale La Fabbrica dei Suoni, nell’ambito del progetto “Varaita Insieme”.

Per maggiori informazioni telefonare allo 0175/567840 o scrivere una mail a info@lafabbricadeisuoni.it.



“Con l’arrivo dell’estate, continuano le iniziative di Varaita Insieme, volte ad accrescere la vivacità e l’attrattività della valle, rafforzandone la coesione territoriale – spiegano i rappresentanti del progetto Varaita Insieme – . Tra i numerosi progetti in programma, la proposta della cooperativa La Fabbrica dei Suoni permetterà di coinvolgere le famiglie, unendo divertimento e cultura e portando i partecipanti, attraverso la musica, alla scoperta dei sarvanot, figure tradizionali delle valli cuneesi. In un viaggio affascinante nel folklore locale, le famiglie avranno occasione di divertirsi e, allo stesso tempo, di approfondire le tradizioni montane. Con questa e le altre proposte, ci prepariamo a vivere un’estate all’insegna della scoperta, della condivisione e dell’intrattenimento, consolidando l’identità culturale della Valle Varaita e promuovendo il turismo locale”.



“Varaita Insieme” ha ottenuto un finanziamento sul bando NextGenerationEU dell’Unione Europea, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza, Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1. “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità”.