Cordoglio a Caraglio e Dronero per la morte di Ivano Einaudi

Aveva 58 anni Ivano Einaudi e se c’è una parola che più di tutte lo rappresentava quella è senza dubbio “umanità”: racchiudeva lì in quel modo di porsi ed il suo affrontare la vita, l’essere una persona di rara sensibilità, simpatica e sorridente, sempre disponibile con tutti.



È profondo lo sgomento per la sua morte avvenuta questa mattina, lunedì 15 luglio, in seguito ad una malattia. Lo ricordano a Caraglio, dove viveva con la moglie ed i suoi due figli, ed a Dronero, dov’era originario ed aveva molti amici.



Dapprima dipendente presso una ditta di Roccabruna che si occupava di impianti elettrici, dal 2000 fino a qualche tempo fa era socio della “Blue Sistem” di Dronero, che si occupava anch’essa di impianti elettrici.



Attento, preciso ed affidabile, si dedicava con dedizione al suo lavoro: “Ivano è la persona più sincera che ho conosciuto, il miglior socio ed amico che potessi avere - lo ricorda con profondo affetto Ivo, il suo socio ed amico - . Una persona come sono poche e non è una frase fatta per questo momento. Glielo dicevo, forse non glielo detto mai abbastanza… lui però lo sapeva, lo sapevamo entrambi quanta stima ed affetto ci saranno per sempre”.



“Era un birbante da piccolo, simpaticissimo e infinitamente buono - è il ricordo di alcuni amici d’infanzia - . Ha affrontato difficili prove nel corso sua vita ed è sempre stato una persona buona, sensibile e disponibile con tutti”.



Marito e padre amorevole, Ivano era legatissimo ai suoi due figli, Nicolò e Maria Lucia. Resterà nel loro cuore ed in quello della moglie Isotta, di tutti i familiari ed amici che per lui ci sono sempre stati e che gli hanno voluto davvero bene.



Il funerale, proveniente dall'Hospice di Busca, sarà celebrato mercoledi 17 luglio alle ore 14.30 nella Chiesa Parrocchiale di Caraglio.