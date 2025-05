Una finestra sulle Langhe: a Novello l’arte incontra il paesaggio grazie alla comunità

A Novello, da oggi c’è una finestra che non chiude, ma apre. Un invito a fermarsi, osservare, farsi attraversare dalla bellezza delle colline Unesco e magari portare con sé uno scatto diverso dal solito. È stata infatti installata la “Finestra Novellese”, una nuova opera artistica realizzata dal gruppo Welders Forever, (appassionati di saldatura, che si ritrovano il sabato) in collaborazione con il Gruppo Alpini del paese, che ha contribuito attivamente alla sua realizzazione.

Affacciata su uno dei balconi panoramici più suggestivi del borgo (con vista verso Monforte), la finestra – in ferro rosso, con stilizzazioni evocative che richiamano il vino, un gatto, la convivialità e la quiete domestica – incornicia il paesaggio come un’opera a cielo aperto. Un gesto semplice e potente, una cornice pensata per rallentare il passo, fare una foto diversa dal solito e contemplare le geometrie morbide delle colline patrimonio dell’Umanità.

“Un sentito ringraziamento a chi ha ideato e costruito quest’opera – spiegano dall’Amministrazione comunale – che rappresenta perfettamente lo spirito di Novello: aperto, creativo, accogliente. Uno scorcio diverso su colline e vigneti che speriamo possa essere un nuovo punto di attrazione turistica”. Ora il progetto va avanti con l'obiettivo di realizzare altre tre o quattro opere in altrettanti punti di vista panoramici.