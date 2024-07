L’ascensore inclinato sarà chiuso anche il 19 luglio

Oltre alla chiusura al pubblico di mercoledì 24 luglio, l’ascensore inclinato sarà interessato da uno stop anche nella giornata di venerdì 19. In tale data verrà svolto un intervento di sostituzione funi e pulegge, propedeutico al collaudo del mercoledì successivo.

L’intenzione è quella di garantire l’apertura serale dell’impianto a partire dalle ore 20 (fatto salvo che durante le operazioni si verifichino imprevisti o lavorazioni particolarmente gravose, che richiedano il prolungamento dei lavori alla mattinata di sabato 20).

Sarà cura dell’azienda, una volta ricevuto il nullaosta alla riapertura dal direttore di esercizio che gestisce l’impianto, dare comunicazione all’utenza o, nel caso, comunicare il prolungamento dei lavori.

L'Amministrazione comunale: "Ci scusiamo per il disagio, ma non è stato possibile trovare giornate alternative per lo svolgimento dei lavori".