Saluzzo: lezione gratuita per conoscere la pratica della camminata metabolica

Lo Spazio culturale Piemontese propone la camminata metabolica in compagnia dell'istruttore Eddy W. Charbonnier.

Si tratta di una sana pratica di esercizio fisico, un tipo di camminata che, attraverso una specifica tecnica, va a stimolare, sviluppare e potenziare la muscolatura, migliora la postura e riattiva la circolazione e la microcircolazione.

L'appuntamento è per martedì 16 luglio alle 18, a Saluzzo in piazza d'Armi, sul viale di via Don Giacomo Soleri, angolo corso Beato Ancina.

La prima lezione di un'ora è gratuita.Si raccomanda un abbigliamento sportivo e di venire muniti di una bottiglietta d'acqua. Per informazioni contattare il 333 161 4634.