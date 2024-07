Tre ex liceali monregalesi si laureano in medicina con il massimo dei voti

Tre nuove Dottoresse in Medicina e Chirurgia nella città di Mondovì si sono laureate a Torino con 110 e lode e dignità di stampa.

Si tratta di Agnese Gambetta, Eleonora Di Bono ed Elisa Bottero tutte e tre ex-allieve del Liceo Vasco Beccaria Govone.

Agnese ha frequentato il reparto di dietetica e nutrizione clinica delle Molinette, uno dei più grandi in Italia, e sviluppato una tesi di ricerca con il direttore di struttura complessa, D.ssa Simona Bo, dal titolo “Ruolo complementare di BMI (Body Mass Index) ed EOSS (Edmonton Obesity Staging System) nel predire la mortalità totale e per causa specifica nei pazienti con sovrappeso e obesità: risultati di un follow-up di 20 anni”. L’obesità è sempre più diffusa e preoccupante a causa di molteplici fattori, come l’accessibilità del cibo spazzatura a basso costo, la sedentarietà data dai comfort della vita moderna, la disregolazione dei ritmi circadiani e persino gli interferenti endocrini contenuti in alcune plastiche. È sempre maggiore anche il numero dei trattamenti disponibili, dai farmaci alla chirurgia. Per quanto in termini medici l’obesità sia una malattia e un fattore di rischio, il peso è soltanto un numero; occorre sempre conoscere bene il paziente, instaurare un rapporto di fiducia e soprattutto valutare la sua salute psicofisica prima di intraprendere provvedimenti terapeutici di qualsivoglia natura.

Eleonora, invece, ha frequentato il pronto soccorso pediatrico dell’Ospedale Regina Margherita, dove ha realizzato la propria tesi con la relatrice D.ssa Franca Fagioli, ematologa pediatrica e direttrice del Dipartimento di Patologia e cura del bambino, studiando la diffusione delle patologie respiratorie nei bambini prima e dopo la pandemia da SARSCov2. Le patologie respiratorie sono la prima causa di accesso in pronto soccorso pediatrico, nella maggior parte dei casi si risolvono senza sequele ma a volte possono essere molto severe e causare insufficienza respiratoria; una delle più diffuse è la bronchiolite da virus respiratorio sinciziale. Durante il Covid, grazie all’utilizzo dei DPI e all’igienizzazione frequente delle mani, si è verificata una riduzione dei casi, generando però un debito immunitario, che negli ultimi due anni ha portato a un increme.

Elisa, ex studentessa del Liceo Classico di Mondovì si è invece laureata, sempre col massimo dei voti, lode e dignità di stampa, discutendo col prof. Giorgio Valabrega una tesi di ricerca sul tema: Valutazione Geriatrica Multidimensionale (VGM) e chemiotossicità: uno studio pilota per l'applicazione nel setting della real life nelle pazienti affette da tumori ginecologici e della mammella.

Agnese, Elisa ed Eleonora si sono laureate a Torino nella stessa sessione e tutte e tre con il massimo dei voti, lode e dignità di stampa: alle neo-Dottoresse vivissime congratulazioni e l’augurio di una brillante carriera nella professione medica!