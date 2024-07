Incidente stradale a Demonte tra due auto: una cappottata

Incidente stradale tra due auto, di cui una capottata, a Demonte sulla strada statale 21 intorno alle 17 di oggi, lunedì 15 luglio.



Sul posto i vigili del fuoco della prima partenza del comando provinciale di Cuneo e i sanitari dell'emergenza 118.



Non si conosce ancora il numero dei feriti coinvolti nello scontro, che sono stati tempestivamente affidati alle cure dei soccorritori.



In corso le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli incidentati per il ripristino della regolare viabilità del tratto interessato.



Possibili rallentamenti alla circolazione.