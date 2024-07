Mondovì e il progetto "Costruire l'Europa", il centrosinistra: "È stato nominato un consigliere rappresentante?"

Il 27 febbraio scorso i Consiglieri Laura Gasco, Cesare Morandini e Davide Oreglia hanno sottoposto al Sindaco l’interrogazione avente per oggetto: “Adesione del Comune di Mondovì al progetto 'Costruire l'Europa con i consiglieri locali', avviato dal Parlamento europeo nel 2022. La partnership con la Commissione europea ha l’obiettivo di aiutare e supportare i rappresentanti locali a presentare le politiche, le azioni e le iniziative dell’UE in modo obiettivo alla propria comunità di riferimento e a promuovere la discussione e il dibattito su tali politiche, azioni e iniziative. Non comporta alcun costo per l’Amministrazione, e le spese di viaggio per la partecipazione a eventi del progetto che non siano online sono coperte dalla Commissione europea. Si chiedeva se l’Amministrazione avesse intenzione di partecipare al progetto, nominando un rappresentante del Consiglio comunale.

Il Sindaco, in risposta all’interrogazione, ha apprezzato e accolto la proposta, e si è impegnato a procedere alla nomina di un rappresentante in qualità di membro del progetto. Da quel Consiglio sono trascorsi già 5 mesi. I consiglieri Gasco, Morandini e Oreglia chiedono ora, con interrogazione protocollata il 12 luglio 2024, se l’Amministrazione comunale abbia mantenuto quell’intenzione e, in caso affermativo, se, quando e come abbia avviato o intenda avviare la procedura per la candidatura; in quali tempi e modi intenda procedere alla nomina di un rappresentante eletto a livello locale in qualità di membro del progetto.