Calcio Serie D. Salgono a quattro le società non iscritte, ufficiale l'esclusione dell'Alessandria

Non bisognerà attendere il pronunciamento della CovisoD: l'Alessandria non sarà iscritta al prossimo campionato di Serie D. Viene meno quindi una possibile protagonista del prossimo girone A.

A confermarlo è stata in mattinata la LND: "Il Dipartimento Interregionale comunica che, a seguito di una ulteriore verifica delle domande, le società Alessandria e Monte Prodeco, non hanno provveduto a validare e conseguentemente ad inoltrare la domanda di iscrizione al campionato di Serie D 2024-2025.In virtù di tanto, le società aventi diritto che non hanno presentato la domanda sono: Alessandria, Amatrice Rieti, Monte Prodeco e Rotonda. Mentre quelle che hanno presentato la domanda di ammissione alla scadenza del termine del 12 luglio 2024 ore 18:00 sono numero 164".