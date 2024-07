Domani ad Alba la decima edizione delle prove dimostrative in vigneto di Confagricoltura

Mercoledì 17 luglio, dalle 10.30, presso “Cascina Piccaluga” in località Altavilla ad Alba, si terrà la decima edizione delle “Prove dimostrative. Tecnica ed innovazione in vigneto: conoscere per sperimentare metodi di coltivazione sostenibile”, organizzata da Confagricoltura Cuneo. L’appuntamento permetterà ai partecipanti di testare in prima persona attrezzature di nuova concezione, di confrontarsi con proposte innovative e sempre più sostenibili per la gestione dei vigneti e di valutare le prove di coltivazione in atto.

Nello specifico, sarà possibile assistere a prove di cimatura, sfogliatura meccanica e irrigazione della vigna e a dimostrazioni di mitigazione degli effetti dell’eccessivo irraggiamento sulla vegetazione. Si parlerà, inoltre, di gestione razionale e sostenibile delle infestanti nel sottofila e del cotico erboso dell’interfilare.

Sono previste, infine, alcune prove con attrezzatura di distribuzione agrofarmaci con macchine ad alta efficienza, oltre alla degustazione di microvinificazioni da uve prodotte da vitigni resistenti e ad un approfondimento sui DSS, Sistemi di Supporto alle Decisioni, nuova frontiera per il controllo delle patologie in vigneto. Per agevolare le operazioni di parcheggio, sarà disponibile un servizio navetta gratuito, con partenza da località Pertinace e dall’area sosta a fianco della Chiesa della Madonna degli Angeli – Altavilla. Per informazioni è possibile contattare gli uffici di Alba di Confagricoltura al numero di telefono 0173/281929 o tramite e-mail: marino@confagricuneo.it e maggiorotto@confagricuneo.it.

“In questa decima edizione delle prove dimostrative in vigneto si è scelto di prestare particolare attenzione all’aspetto della sostenibilità, partendo dal DSS come supporto alle decisioni e giungendo all’adozione di tecniche molto rispettose dell’ambiente quali la confusione sessuale e l’uso di attrezzature per la gestione del sottofila, che permettono di evitare l’utilizzo di sostanze chimiche – spiegano i tecnici di Confagricoltura Cuneo, Antonio Marino e Luca Maggiorotto –. Durante l’evento, le società produttrici di agrofarmaci e fertilizzanti proporranno le ultime novità nell’ambito della difesa, con molecole che permettono una tutela ottimale e sostenibile. Un focus particolare sarà dedicato alla distribuzione di questi prodotti e alla loro ottimizzazione per ottenere una diffusione omogenea e regolare e una diminuzione delle perdite per deriva, in perfetta linea con le nuove norme del PAN”.

Tra le novità di queste decima edizione, l’excursus sull’utilizzo dei sistemi di supporto alle decisioni, in particolare per il controllo delle diverse patologie e, tra le proposte di prove dimostrative, le pratiche di semina essenze da sovescio e mix apistici e un approfondimento sulle agevolatrici elettriche per la gestione agronomica del vigneto. In prossimità dei vigneti, sarà allestita un’area espositiva dove i partecipanti potranno apprendere dal vivo le novità e le caratteristiche tecniche dei diversi mezzi presentati e sarà riservato ampio spazio agli stand delle aziende più innovative in tema di linee di difesa della vite, in chiave sostenibile.

L’incontro è valido per il rilascio di crediti formativi per gli iscritti all’Albo della Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali del Piemonte e Valle d’Aosta e del Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Valle d’Aosta.