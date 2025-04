Gianpiero Dagna è il nuovo presidente della sezione CAI di Barge

Gianpiero Dagna è il nuovo presidente della sezione del Club alpino italiano di Barge, eletto, per il triennio 2025-2027, all’unanimità dal nuovo consiglio direttivo composto dalla vicepresidente Giulia Vignolo, Pierangelo Cottura, Federico Dagna, Maurizio Dagna, Tiziana Depetris, Domenino Massimo, Marco Pittavino, Diego Torre.

Revisori dei conti sono: Roberto Terli, Ivan Vittone ed Imerio Pron, che subentra a seguito delle dimissioni del presidente uscente Umberto Borsetti.

Alla segreteria del sodalizio è stata riconfermata Marisa Argento.

Il presidente e il direttivo affermano: “Desideriamo ringraziare il presidente uscente Umberto Borsetti, per l’impegno profuso nei suoi due precedenti mandati”.

Nel triennio a venire, l’obiettivo del CAI di Barge sarà quello di incentivare il lavoro collettivo all’interno del gruppo, con l’intento di consolidare, sviluppare e far progredire le attività della sezione.

Saranno promosse escursioni alpinistiche, camminate, uscite in mountain bike ed eco bike, pensate per adulti con diversi livelli di preparazione.

Continueranno le iniziative dedicate all’alpinismo giovanile e gli appuntamenti divulgativi, con particolare attenzione all’ampliamento della base associativa. Un’ulteriore priorità sarà rappresentata dalla valorizzazione e dalla manutenzione del rifugio Giacoletti e del rifugio Infernotto.

Tra le attività previste nei prossimi mesi dalla sezione del Club alpino italiano di Barge si segnalano alcuni appuntamenti di rilievo: venerdì 9 maggio, alle 21, nella sede di via Bianco, si terrà la presentazione del ‘27° programma dedicato all’alpinismo giovanile’; domenica 18 maggio è in programma la prima escursione rivolta ai giovani alpinisti, che consisterà in una gita sociale alle Rocche del Roero; sabato 24 e domenica 25 maggio sarà la volta dell’escursione in mountain bike ed eco bike, con destinazione le Cinque Terre.