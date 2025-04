"Memoria e Futuro: 80 anni di libertà e democrazia” a Revello la commemorazione il 27 aprile

‘Memoria e Futuro: 80 anni di libertà e democrazia’ è il titolo che l’amministrazione comunale di Revello ha dato all’anniversario della Liberazione, la cui commemorazione si terrà domenica 27 aprile.

Il Comune di Revello ha aderito con entusiasmo al progetto promosso dalla Regione Piemonte, volto a valorizzare la memoria storica e i valori democratici.

“La giornata – dicono dal Comune - vuole essere un'occasione di riflessione per tutti i revellesi, per ricordare la forza della democrazia e il valore della memoria storica, con l’intento di trasmettere alle nuove generazioni l'importanza della libertà e dei diritti civili”.

L’evento si svolgerà nel Palazzo Comunale, che aprirà le sue porte alla cittadinanza per una serie di iniziative commemorative.

La commemorazione per gli 80 anni dalla Liberazione inizierà alle 10 con una cerimonia dalla lapide ai Caduti, posta sul muro del Municipio. Qui le autorità locali saluteranno i presenti, seguito dalla deposizione dei fiori in memoria dei caduti. Un momento solenne durante il quale saranno lette testimonianze storiche che daranno voce a chi ha vissuto quegli anni difficili, restituendo un frammento di storia attraverso le parole di coloro che hanno lottato per la libertà e la democrazia.

Alle 10,30, il cortile del Palazzo Comunale ospiterà l’inaugurazione del ‘Muro di Comunità’, un’opera collettiva realizzata dagli alunni dell'Istituto Comprensivo di Revello.

Il "Muro di Comunità" si presenta come un percorso visivo che simboleggia l'unione tra passato, presente e futuro, attraverso le mani e gli occhi delle nuove generazioni.

A questo si affiancherà una mostra fotografica d’epoca, che guiderà i visitatori in un viaggio nel tempo, tra volti, luoghi e momenti significativi della storia locale.

La cerimonia culminerà alle 10,45 con un'importante iniziativa: la consegna di pergamene commemorative agli ex sindaci di Revello e ai loro familiari, che saranno simbolicamente riconosciuti come "Sentinelle della Democrazia". Un atto di gratitudine verso coloro che, nel corso degli anni, hanno guidato il Comune, contribuendo al rafforzamento delle istituzioni democratiche.