Ultima serata con “Cherasco Incontra” mercoledì 24 luglio

L’ultimo appuntamento della rassegna “Cherasco Incontra” è con la scrittrice cheraschese Anna Ventimiglia che presenterà il suo libro “Living Treasure-oscurità ignote” mercoledì 24 luglio (anzichè il 27 luglio come da programma).

“Living treasure. Oscu­rità ignote”, pubblicato dall’editore Abra Books di Vicen­za, è il romanzo con cui ha esordito, nella carriera da scrittrice, Anna Ven­timiglia. Cheraschese, dopo la laurea in Scienze dell’Educa­zione all’Universi­tà di Tori­no, ha intrapreso un lavoro con i bambini molto piccoli. Ma la sua grande passione è per lo scrivere.

Un romanzo incentrato sul complicato universo delle emozioni, ambientato in Corea del Sud. Jeon JuWon, studente universitario, condivide un appartamento con il suo vivace coinquilino Kwon Sun Yeol. Di carattere riservato e persino un po’ brusco e scontroso, incontra Kim Min Seong, un ragazzo che sembra avere legami con il passato. Quest’ultimo pare ansioso di riavvicinarsi a Ju Won, il quale non sembra avere la medesima intenzione, anzi lo evita il più possibile. Ju Won stringe amicizia con un giovane cinese che diventa il terzo coinquilino: Wen Yichen. Questi pare essere alla mano, apprezzabile e anche dotato di un certo fascino. Tuttavia, conoscendolo meglio, Ju Won scoprirà che non è così semplice comprendere le sue intenzioni: infatti pare possedere una grande e inquietante abilità manipolatoria

Il suo libro tratta il complicato universo delle emozioni che animano ogni singolo personaggio della storia. Si percepisce una lucida analisi sull’intensità dei sentimenti umani dentro ciascuno e su preoccupazioni, timori, dub­bi, difficoltà e problematiche irrisolte. Nessuno è perfetto, né tanto meno libero dall’influenza delle emozioni.

L’appuntamento è all’Orto dei Padri, alle ore 20.45 (in caso di maltempo si andrà all’auditorium civico); ingresso libero e gratuito.