Boves: terzo appuntamento per i venerdì vibranti

L'associazione La Sporta è lieta di annunciare l' appuntamento dei "Venerdì Vibranti" del 19 luglio realizzato grazie al generoso contributo della Banca di Boves insieme a Marro Automobili, Varrone Materiale Edile, Cavallo Spedizioni, Migliore Grigliati, Imbalplastic di Gardini Dario, Viemme, Visionottica Ferrua Piero e con il sostegno del Comune di Boves.



Ecco il programma della serata realizzato in collaborazione con Prismadanza APS.



Cena Vibrante: A partire dalle 19, il punto ristoro La Sporta e i locali associati offriranno aperitivi e cene con un menù speciale per bambini, creando un'atmosfera conviviale e accogliente per iniziare la serata. A partire dalle 20, Piazza Italia si trasformerà in un vivace centro di intrattenimento con una serie di eventi per tutte le età. Si comincia con "I giochi di una volta" di Prezzemolo, che intratterrà grandi e piccini con attività ludiche tradizionali.



Alle 20, sempre in Piazza Italia, arriva il "Ludobus di Mago Trinchetto", una collezione di giochi in legno che faranno divertire tutta la famiglia. Poco dopo, alle 20:30, la talentuosa "Fata Marta" sarà presente con il suo stand di trucco per bambini, trasformando i volti dei piccoli partecipanti con disegni creativi e colorati.



La serata continua con lo spettacolo di marionette: "The Gipsy Marionettist" si esibirà in Piazza Italia dalle 20:30 alle 21:15 e dalle 22:15 alle 23, promettendo di strappare sorrisi e incantare il pubblico di tutte le età.



Alle 21:15, le animatrici di Prismadanza faranno ballare i più piccoli con la loro vivace sessione di baby dance. Sempre alle 21:15, ma proseguendo fino alle 22:15, intanto il gruppo "Frequenze Comuni" offrirà un concerto che mescola musica folk internazionale e le melodie dei grandi cantautori italiani e francesi.



L'evento itinerante della serata vedrà "Tarinii" aggirarsi per la città sui suoi trampoli di legno, creando magie con bolle di sapone. Lo spettacolo inizierà alle 20:30 in Piazza Italia, per poi spostarsi in Piazza Olmo, e tornerà a Piazza Italia alle 21:45 dopo un altro passaggio incantato per la città.



Nel frattempo, in Piazza dell'Olmo, "Daigoro, Voilà" offrirà il suo spettacolo di magia e intrattenimento alle 20:30 e di nuovo alle 22:15, mentre "Soulin' Duo" incanterà il pubblico con un concerto jazz e pop dalle 21:15 alle 22:15.



La serata si concluderà con "I custodi delle fiamme", uno spettacolo di manipolazione del fuoco con danza, giocoleria ed effetti speciali, che si terrà in Piazza Italia dalle 23:00 alle 23:30.



Non mancate a questa serata di magia, musica e divertimento!