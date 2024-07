Volley Valle Po: Campionesse d'Italia! Un trionfo di grinta e talento a Reggio Emilia

Il Volley Valle Po ha conquistato il titolo nazionale nella categoria Top Junior femminile ai Campionati Nazionali CSI, svoltosi a Reggio Emilia dal 10 al 14 luglio. Un evento memorabile che ha visto la partecipazione di quattro regioni – Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Umbria – e che si è concluso con la brillante vittoria del Volley Valle Po, incoronato campione grazie a prestazioni di alto livello e a una straordinaria determinazione delle sue giocatrici.



Le ragazze piemontesi, allenate da Enrica Calvetti con la preziosa collaborazione di Fabrizio Solferino e la scout Giulia Astesana, hanno sbaragliato le squadre concorrenti conquistando il titolo di Campionesse Nazionali.



Le 17 atlete convocate a Reggio Emilia sono state: Arianna Barberis, Annalisa Boero Carlotta Boero, Sofia Boero, Giorgia Brondino, Alessia Conte, Giulia Delfiore, Magda Dobrescu, Valeria Doci, Eleonora Martino, Arianna Martino, Nicole Matteodo, Benedetta Palmi, Ilaria Perotto, Beatrice Rinaudo, Anna Rivarossa, Sofia Tallone.



Le pallavoliste della Valle Po hanno affrontato le avversarie con grinta e determinazione sin dalle prime battute.



La prima giornata dei Campionati Nazionali CSI Top categoria Top Junior femminili di Reggio Emilia è stata un'altalena di emozioni per la Valle Po.



La mattina, le ragazze piemontesi hanno conquistato una preziosa vittoria per 2-1 contro la Lombardia, dimostrando grinta e talento. Tuttavia, nel pomeriggio, un inaspettato scivolone contro l'Emilia Romagna (2-1) ha fatto vacillare le loro certezze.



Le atlete, però, non si sono demoralizzate. Consapevoli di aver commesso alcuni errori e di non aver espresso appieno il loro potenziale, hanno reagito con determinazione. Da quel momento in poi, in campo è scesa la vera Volley Valle Po.



Nelle giornate successive, le ragazze piemontesi hanno dato sfoggio di tutto il loro talento e spirito di squadra, dominando le avversarie e conquistando una vittoria dopo l'altra.



La classifica finale ha visto la Volley Valle Po trionfare con 14 punti, davanti alla Lombardia (12 punti), all'Emilia Romagna (8 punti) e all'Umbria (2 punti).



La gioia per il titolo conquistato è esplosa al termine della finale, disputata nella mattinata di domenica 14 luglio, con la premiazione ufficiale svoltasi al Palazzetto dello Sport di Reggio Emilia.



Le lacrime di gioia e i sorrisi raggianti delle ragazze hanno testimoniato la grandezza di questo traguardo.



Al rientro in Valle Po le ragazze sono state festeggiate a Sanfront e nei rispettivi paesi di provenienza della vallata.



L’assessore di Revello Katia Disderi si è congratulata a nome dell’Amministrazione comunale con tutta la squadra ed in particolare con le revellesi Enrica Calvetti (allenatrice) e le giocatrici Beatrice Rinaudo, Arianna Barberis e Magda Dobrescu.



L’allenatrice Enrica Calvetti desidera fare un ringraziamento speciale ai dirigenti: Fabio Boero, Giuliano Boero, Marinella Bianco, Adriana Para, Alessandra Garzino, Simone Rolando, Lucia Cacciolato e Speziale Michele, (l’unico non presente a Reggio Emilia che ha coordinato l’intera organizzazione dei festeggiamenti all’arrivo in piazza a Sanfront), che con il loro impegno e la loro dedizione si sono occupati di tutta la logistica supportando la squadra in ogni momento.



Enrica Calvetti, allenatrice del Volley Valle Po desidera ringraziare i dirigenti con queste parole: “Non avete lasciato nulla al caso, curando ogni momento e prevenendo ogni necessità come una vera famiglia che si prende cura dei suoi componenti. La festa è stata la ciliegina sulla torta, senza non avrebbero avuto l’emozione e il ricordo che meritavano. Ma non è solo quello, è pensare all’acqua, alle divise, al ‘Gatorade’, alle iscrizioni, alla borsa frigo, ai coriandoli. Solo voi sapete perché lo fate regalando tempo ed energie ad una causa che avete fatto vostra e vi fa immensamente onore. E se è vero che tutto torna nella vita, voi di certo meritate di ricevere tanta felicità quanto quella delle atlete dopo questa vittoria. Grazie a nome di tutte quelle persone che c’erano oggi, e avrebbero voluto esserci. Tutto questo ha potuto realizzarsi perché ci siete voi!”.



L’allenatrice Calvetti si rivolge poi alle ragazze del Volley Valle Po: “Auguro di non dimenticare mai la commozione che hanno provato dopo la vittoria di domenica tra fumogeni, cori e coriandoli. E di avere la determinazione di chi da oggi sta già pensando al futuro e alle nuove sfide”.



La dirigenza del Volley Valle Po desidera ringraziare: “Lo Staff tecnico, in primis Enrica Calvetti, per l'impegno profuso lungo tutta la stagione, perché i risultati raggiunti vengono da lontano, da un lavoro costante portando avanti con impegno, determinazione e amore. Le nostre atlete hanno costantemente partecipato ad allenamenti, gare e alle iniziative proposte con entusiasmo e dedizione e questo le ha portate meritatamente sul gradino più alto prima del podio provinciale, poi di quello regionale ed infine di quello nazionale. Per tutto questo non possiamo far altro che essere orgogliosi di loro, ringraziarle ed augurar loro di avere negli occhi sempre la gioia di oggi. Ed alla nostra società auguriamo ‘Ad maiora semper!’”.