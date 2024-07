Nuovo direttivo al circolo ACLI A.S.D Gruppo Bocciofilo “Vita Nova” di Savigliano

Si è rinnovato il Consiglio Direttivo del circolo ACLI “A.S.D Gruppo Bocciofilo Vita Nova” di Savigliano.

Il nuovo presidente del circolo è Guido Fiandino.

Nella carica di vice presidente è stato eletto Stefano Aragno, mentre in quella di segretario l’incarico è andato a Marco Paschetta.

Il nuovo consiglio direttivo dell’importante realtà sportiva e associativa saviglianese è completato dai consiglieri: Giulio Ambroggio, Silvio Chiavazza, Salvatore Giuffrida e Riccardo Rossone.

Il neo presidente ha annunciato alcune delle prossime attività e intenti del circolo ACLI saviglianese:

“Cercheremo di coinvolgere maggiormente i soci con gare sociali di carte (scopa, pinnacolone) e di bocce petanque e organizzeremo gare alle bocce per aumentare la partecipazione di soci e non soci al circolo. Si rende necessario inoltre far eseguire lavori di manutenzione alla struttura del circolo (sostituzione caldaia, isolamenti termici, ecc.). Sarà anche importante incrementare le sponsorizzazioni esterne”.