Manutenzione delle strade di Langa e Roero: previsti più di un milione di euro

Sono diversi gli interventi sulle strade comunali di Langhe e Roero che saranno finanziati con i fondi previsti dal Ministero delle Infrastrutture attraverso il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative.

A Diano D'Alba gli interventi riguarderanno via Tarditi, San Sebastiano e Conforso con un contributo di 150.000 euro.

A Cortemilia le opere sulle strade comunali di manutenzione e messa in sicurezza saranno finanziati per 144.067,21 euro.

A Grinzane Cavour i lavori interesseranno via Borzone e via dell'Asilo per 150.000 euro.

A Pezzollo Valle Uzzone sono previsti interventi di sistemazione e ripristino del ponticello sul Rio Della Torre, oltre a lavori sulla strada comunale Torre Uzzone. I finanziamenti saranno di 147.000 euro.

A Rocchetta Belbo arriveranno 145.000 euro per la manutenzione e la messa in sicurezza di diverse strade comunali.

A Somano gli interventi toccheranno diversi punti: via Madonna, Garombo, Curine-Località Sotto, Sant'Antonio. I lavori costeranno 125.000 euro e saranno totalmente coperti.

A Sommariva Perno saranno coinvolte differenti strade comunali: strada vecchia per Bra, strada Fondovilla, via dei Giardini per un investimento di 149.900 euro.