"Povere Creature" in versione braidese: la parodia del capolavoro di Lanthimos [VIDEO]

Nato a Bra nel 1980, l’attore Paolo Giangrasso torna a far parlare di sé con una nuova produzione che promette di regalare tante risate. Dopo il successo planetario di Povere Creature del regista greco Yorgos Lanthimos - con i suoi 4 premi Oscar, 2 Golden Globe, un premio al Festival di Venezia e 5 premi BAFTA -, arriva la parodia targata “Poteri Forty”.

Con un tocco di ironia Giangrasso ha annunciato la nuova avventura sui social: “Amici quanto è bello il cinema di Lanthimos? Ma in una galassia parallela al posto di Defoe, Emma Stone e Ramy Youssef il genio greco ha scelto me, Valentina Virando e Paolo Arlenghi. E le cose cambiano. Di brutto. Ma di brutto eh”.

IL VIDEO

Un trio di seri professionisti… tutti da ridere!

Paolo Giangrasso, dopo essersi formato alla Scuola per attori del Teatro Stabile di Torino sotto la guida di Mauro Avogadro, ha fondato nel 2011 insieme a Filippo Margiaria la casa di produzione cinematografica indipendente Aidìa Productions. Il loro primo lungometraggio, The Repairman diretto da Paolo Mitton, ha segnato l'inizio di una carriera promettente. Il suo lavoro più recente al cinema è nel film Sei nell’anima, per la regia di Cinzia TH Torrini.

Valentina Virando, diplomata anche lei al Teatro Stabile di Torino, ha brillato sui palcoscenici teatrali, diventando la protagonista nel Gran Varietà Brachetti di Arturo Brachetti e recitando in Le Beatrici diretta da Stefano Benni. Ha collaborato con numerose realtà teatrali torinesi come ACTI, TPE, Teatro Baretti, Tangram Teatro e Teatro della Caduta.

Paolo Arlenghi, un artista poliedrico che spazia tra il ruolo di attore, grafico, videomaker e giocoliere, ha studiato presso il Dipartimento di Design del Politecnico di Torino e come attore presso la Shakespeare School diretta da Jurij Ferrini. Dal 2016 collabora con la compagnia Pindarica, portando la sua versatilità e creatività su vari fronti artistici.