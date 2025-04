Un secolo di storia in uno scatto: presentato il libro su Torre San Giorgio curato dalla Libertas [FOTO]

La Pinacoteca Sismonda di Torre San Giorgio ha fatto registrare, giovedì 10 aprile, il tutto esaurito per la presentazione del libro “Ricordi in uno scatto”, curato dall’associazione Libertas San Giorgio – sezione Cultura – e stampato dalla casa editrice L’Artistica di Savigliano.

Oltre cento persone hanno preso parte a una serata intensa e carica di emozioni, che ha avuto il sapore dell’amarcord.

Le responsabili dell’associazione promotrice: la presidente Branca Lore Muller, la vice Elena Franco assieme ad alcuni soci hanno raccontato la genesi e lo sviluppo del progetto, accompagnate dall’intervento del professor Aldo Alessandro Mola, che ha offerto un interessante excursus storico sulla comunità di Torre San Giorgio e sul valore della memoria fotografica.

Durante l’evento, il sindaco Daniele Arnolfo ha voluto omaggiare l’impegno dell’associazione con una targa consegnata alla presidente della Libertas, Branca Lore Muller, in segno di ringraziamento per il lavoro svolto dal sodalizio nella realizzazione del volume, dedicato alla storia visiva di Torre San Giorgio.

Un ulteriore momento di riconoscimento è arrivato dalla stessa presidente Muller, che ha voluto donare un omaggio simbolico a tutte le persone che si sono dedicate con passione alla raccolta, catalogazione e selezione delle immagini.

Il libro è una sorta di ‘recupero’ della memoria collettiva del paese, che va dal 1900 al 2000 con il coinvolgimento di 43 famiglie del territorio.

Le immagini raccolte – spesso rinvenute in cassetti, cantine e solai – raccontano un secolo di storia locale attraverso scatti autentici e significativi.

A sostenere economicamente il progetto è stata l’azienda Albertengo Panettoni, che ha permesso la stampa del volume.

Il ricavato della vendita del libro sarà interamente devoluto all’associazione Libertas San Giorgio, a sostegno delle future attività culturali.

Il libro “Ricordi in uno scatto” sarà nuovamente in vendita il 25 aprile, in occasione del mercatino realizzato durante la Sagra del Fritto Misto, nello stand della Libertas Torre San Giorgio.

Chi fosse interessato all’acquisto può contattare direttamente i membri del direttivo dell’associazione Libertas san Giorgio: Branca Lore Muller, Elena Franco, Luisa Riboldi o scrivere indirizzo email: libertassangiorgio@gmail.com.