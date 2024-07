Barry sta cercando chi lo adotti

Dall'Associazione amici di Zampa di Alba riceviamo e pubblichiamo:

BARRY da quando è arrivato in canile piange tantissimo. Piange perché ha bisogno di qualcuno che lo porti a casa con sé e ne faccia parte integrante della propria famiglia.

Sono passate settimane dal giorno in cui abbiamo fatto un appello per lui: è un cane meraviglioso e non merita di soffrire perché si sente abbandonato.