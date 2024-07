Alba, il Centro per l'Impiego di via Acqui si sposterà nell'ex tribunale

Sono passati dodici anni dalla chiusura del Tribunale di Alba, accorpato a quello di Asti in seguito alla riforma della giustizia promossa dall'allora ministra Paola Severino. Negli anni l'edificio progettato dagli architetti Gabetti e Isola è diventato la sede di diversi uffici e servizi territoriali: attualmente lo stabile affacciato su piazza Medford e piazza Sarti ospita le sedi territoriali dell'Inps e dell'Inail, gli uffici dell'Aipo (Agenzia Interregionale del Fiume Po), l'ufficio del Giudice di pace e quello cosiddetto "di prossimità", che consente ai cittadini di svolgere pratiche relative all'amministrazione della giustizia senza dover viaggiare fino ad Asti.

A breve inizieranno i lavori di ristrutturazione e adeguamento degli spazi situati al primo piano lungo corso Torino. Questi lavori dovrebbero portare a ospitare il Centro per l'Impiego, i cui uffici attualmente si trovano in via Acqui: l'obiettivo è migliorare l'accessibilità e l'efficienza dei servizi offerti ai cittadini.