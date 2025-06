Agricoltura di precisione a Marene con Confagricoltura Cuneo, i giovani ANGA, UniTo e Politecnico

Giovedì 19 giugno, dalle 16, presso cascina San Bernardo a Marene (via San Bernardo 3) l’agricoltura di precisione sarà al centro dell’evento “Smart Agriculture Farming – Trasformazione digitale per l’Agricoltura 4.0” organizzato da Confagricoltura Cuneo e dall’Associazione Nazionale Giovani Agricoltori – ANGA di Cuneo. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino, farmB – digital agriculture, EIT Food, Agro+, Esi Irrigazione e con il sostegno della Camera di Commercio di Cuneo, offrirà una panoramica concreta sulle nuove tecnologie per il settore, con particolare attenzione all’uso dei dati, dei software intelligenti e dei sistemi avanzati di irrigazione. Per partecipare o ricevere maggiori informazioni: 0171 692143 (int. 7) – eventi@confagricuneo.it.

“Oggi più che mai è necessario integrare innovazione e tradizione per affrontare le sfide della sostenibilità e della competitività – spiega Marco Bruna, segretario Confagricoltura zona Saluzzo-Savigliano –. Questo evento non vuole essere solo una vetrina tecnologica, ma un’occasione concreta di formazione e confronto sul campo per gli imprenditori agricoli. Il format scelto, che abbina teoria e pratica con le dimostrazioni in campo, abbiamo ormai avuto prova di come riesca a coinvolgere sempre meglio i partecipanti. Vogliamo così accompagnare le nostre aziende nel percorso di transizione digitale con l’ausilio importante della ricerca accademica e applicata, perché è fondamentale proseguire sulla strada verso un’agricoltura moderna, efficiente e consapevole”.