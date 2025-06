Nuova rampa d’accesso all’emporio solidale Caritas di Savigliano

Sarà inaugurata, domani venerdì 13 giugno, alle 17,30 la nuova rampa d’accesso all’emporio solidale della Caritas di corso Nazario Sauro, 3 a Savigliano.

Questo intervento consente l’accesso alle persone con disabilità e a chi ha difficoltà di deambulazione, facilitandolo anche per chi utilizza un carrello della spesa o famiglie con bambini in passeggino.

Nell'occasione verrà presentato il servizio svolto dai volontari che prestano la loro opera all’emporio solidale.

Dopo l’inaugurazione la nuova passerella inclinata entrerà a pieno regime a partire da lunedì 16 giugno.

L’emporio ‘Beth lehem’ si trova nei locali della Parrocchia di San Giovanni Battista, dati in comodato d’uso gratuito alla Caritas, ed è localizzato in un’area periferica e indipendente rispetto all’oratorio, adiacente alla ‘Sosta’ dove si trovano gli spazi per l’emergenza abitativa.

“L’emporio solidale Caritas - afferma il responsabile Franco Magliano – è interparrocchiale e fa parte integrante della realtà sociale saviglianese, in quanto risponde ai bisogni primari dei residenti più fragili della città.

Persegue l’obiettivo del sostegno al reddito e della graduale autonomia dei clienti, accogliendo le persone inviate dal Centro di ascolto Caritas, dalla San Vincenzo cittadina, dal Consorzio Monviso Solidale, dall’associazione Luigi Carignani di Chianoc e naturalmente quelle di passaggio, senza fissa dimora”.

Nel 2024 hanno beneficiato del servizio dell’Emporio solidale 3700 persone.

Per rendere più fruibile la struttura si è reso indispensabile abbattere le barriere architettoniche situate all’ingresso del locale (3 scalini più una soglia, per un totale di 85 centimetri) e realizzare una rampa che si sviluppa sul marciapiede di corso Nazario Sauro.

“Il percorso iniziato lo scorso novembre – spiega Magliano - è stato complesso in quanto non è stato affatto facile districarsi tra autorizzazioni, preventivi, lavori e ricerca di contributi per non toccare il denaro finalizzato all’acquisto di prodotti alimentari e per l’igiene personale e impoverire l’azione sociale dell’emporio. Manca ancora una piccola somma, ma finalmente la rampa è stata realizzata”.

La struttura è stata messa in opera grazie al contributo grazie al contributo del Comune di Savigliano, della Fondazione CRSavigliano, la Banca CRSavigliano, del Lions Saviglianese, del Circolo della Sanità e di alcuni benefattori.

“A tutti loro – conclude Magliano – esprimo un grazie da parte di noi volontari e dei clienti dell’Emporio”.