Pneumatici fuori uso a Murello: raccolti 3.800 pezzi provenienti dal mondo agricolo

Il Comune di Murello, in collaborazione con il Consorzio EcoTyre, ha organizzato una raccolta straordinaria di Pneumatici Fuori Uso (PFU) provenienti dal mondo agricolo. Con una delibera promossa dall’assessorato alle attività agricole e il coinvolgimento di alcune aziende zootecniche del territorio, è stata organizzata la raccolta di circa 3800 PFU inutilizzati e accumulati nelle aziende agricole.

Una presenza così rilevante si spiega con il fatto che in agricoltura gli PFU vengono spesso utilizzati per altri usi, come l’ancoraggio per le coperture dei silos orizzontali destinati al deposito di balle di fieno e altri prodotti agricoli.



“L'opportunità che il Consorzio EcoTyre ha offerto alle attività agro-zootecniche del paese è quanto mai meritevole e preziosa. E la pronta disponibilità delle aziende ad aderire al progetto è la dimostrazione della sensibilità degli operatori del settore al problema dell'accumulo di PFU nelle aziende e al loro smaltimento - commenta il Sindaco di Murello, Fabrizio Milla -. Oltre a offrire una vantaggiosa soluzione alle aziende mi sento di rimarcare la valenza ambientale e sanitaria dell'intervento, non c’è solo il ritiro e il riciclo di quello che viene considerato un rifiuto, ma i copertoni sono anche uno dei ricettacoli per la proliferazione delle zanzare. Malattie virali trasmesse da questi insetti stanno prendendo sempre più piede, il comune di Murello aderisce a un progetto regionale di prevenzione e questo intervento rende EcoTyre e gli imprenditori agricoli di Murello parte attiva nella tutela della salute pubblica".



“Abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto del Comune di Murello - – aggiunge Enrico Ambrogio, Presidente di EcoTyre -. Il mondo agricolo è da sempre in prima linea nella raccolta straordinaria di PFU. Questa iniziativa rientra tra le nostre attività volte alla sensibilizzazione della cittadinanza sul funzionamento della nostra filiera, che opera quotidianamente con i gommisti, su tutto il territorio nazionale, per gestire correttamente e in maniera sostenibile gli pneumatici a fine vita”.