Alba: un lenzuolo bianco sul balcone del Palazzo comunale per la campagna “24 maggio – 50.000 sudari per Gaza”

Il Comune di Alba ha deciso di aderire alla campagna nazionale "24 maggio - 50.000 sudari per Gaza".

Da questa mattina, sabato 24 maggio, per rappresentare simbolicamente la volontà dell’Amministrazione e della comunità locale, è stato esposto un lenzuolo bianco sulla facciata del Palazzo comunale a simboleggiare i sudari che avvolgono i corpi dei palestinesi uccisi dai bombardamenti e dalla fame.

La Città ribadisce così il suo impegno in iniziative per la promozione dei diritti umani, della pace, del dialogo e della cooperazione internazionale.

Il Comune di Alba presta da sempre grande attenzione alla dimensione sociale, riflettendo sull’impegno che l’Amministrazione stessa e la comunità tutta hanno sempre garantito a tutela delle società multietniche, affrontando i temi della convivenza e della lotta al razzismo, per garantire a tutti il libero e pieno godimento dei diritti fondamentali.

Riconosce il valore della pace attraverso il protagonismo della cittadinanza, promuovendo collaborazioni tra cittadini, Associazioni del territorio, Enti locali per diffondere la cultura della pace, della fraternità e del dialogo e supporta momenti di riflessione in ambito culturale e sociale per affrontare e portare alla luce le condizioni in cui versano i popoli e i luoghi afflitti da gravi situazioni di tensione democratica.