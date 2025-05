Tona l'AVSD Day a Dogliani: soccorritori in azione tra prove, simulazioni e spirito di squadra

Una giornata di adrenalina, formazione e spirito di squadra: sabato 7 giugno torna l’AVSD Day, la gara di soccorso sanitario organizzata dall’associazione ANPAS Volontari del Soccorso Dogliani che coinvolgerà squadre di soccorritori provenienti dal Piemonte e da regioni limitrofe.

L'iniziativa ha come obiettivo il perfezionamento delle competenze operative in scenari di emergenza realistici, oltre a promuovere la formazione continua nel campo del soccorso sanitario. Il filo conduttore sarà la crescita e il miglioramento di squadra.

La manifestazione avrà come centro nevralgico piazza Umberto I, ma gli scenari operativi si estenderanno su tutta Dogliani, permettendo anche alla cittadinanza di osservare da vicino le modalità d’intervento dei team di soccorritori.

Alla competizione di soccorso sanitario, con valenza formativa, parteciperanno soccorritori di otto associazioni ANPAS: Croce Bianca Fossano (Cn), Croce Bianca Garessio, Ambulanza del Vergante di Nebbiuno (No), Croce Verde Asti (At), due squadre della Croce Azzurra Trezzo sull’Adda (Mi), Croce Azzurra Cadorago (Co) e Pubblica Assistenza Pietra Soccorso (Sv).

Gli otto equipaggi in gara saranno valutati da personale sanitario esperto, su simulazioni curate nei minimi dettagli per rappresentare fedelmente situazioni di emergenza.

A rendere possibile l’evento sarà una vera e propria macchina organizzativa composta da oltre 180 persone, tra figuranti, giudici, logisti e istruttori, a cui si aggiungono un centinaio di soccorritori e i loro supporter, per un totale di circa 300 partecipanti formati nell’arco della giornata. La competizione inizierà intorno alle ore 9:00 e terminerà alle 18:00, con le premiazioni e un momento conviviale per tutti.

Luisella Valletti, presidente dei Volontari del Soccorso Dogliani: «L’AVSD Day non è solo un momento di confronto tra soccorritori, ma un’opportunità di crescita collettiva. Il nostro impegno è quello di formare cittadini consapevoli, fin da piccoli, sul valore della preparazione in emergenza. La nostra associazione coinvolge infatti ogni anno 600 giovani, tra bambini e ragazzi – dalle scuole dell’infanzia alle medie – per un totale di circa 50 ore di formazione su chiamata al 112 e massaggio cardiaco, grazie all’impegno costante dei nostri istruttori e volontari».

«L’elemento distintivo di questo evento è la qualità formativa: ogni scenario è costruito con cura per essere il più realistico e didattico possibile, proprio per migliorare la prontezza e la qualità dell’intervento dei soccorritori. L’AVSD Day si conferma quindi non solo un evento tecnico, ma un’occasione di sensibilizzazione rivolta all’intera comunità sul valore del tempo, della competenza e della solidarietà. Perché, nel mondo del soccorso come nella vita, ogni secondo conta», ha sottolineato Daniela Sandrone, responsabile della Formazione Volontari del Soccorso Dogliani.

Vincenzo Sciortino, presidente ANPAS Piemonte: «Eventi come l’AVSD Day rappresentano l’essenza del nostro movimento: unire formazione, collaborazione tra associazioni e coinvolgimento della comunità. È attraverso esperienze come queste che i volontari possono mettere alla prova le loro competenze in contesti realistici, migliorando la capacità di risposta nelle emergenze quotidiane. Il nostro impegno come Comitato Regionale è sostenere e valorizzare queste iniziative, perché la qualità del soccorso passa dalla preparazione, dalla condivisione delle buone pratiche e da una rete solida di volontari pronti a fare la differenza».

L’Associazione Volontari del Soccorso di Dogliani può contare sull’impegno di oltre 200 volontari grazie ai quali ogni anno svolge oltre 2.600 servizi. Si tratta di emergenza 118, trasporti ordinari a mezzo ambulanza come dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, servizi di accompagnamento per visite anche con mezzi attrezzati al trasporto disabili, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni con una percorrenza di circa 145 mila chilometri percorsi.

L’ANPAS Comitato Regionale Piemonte ODV rappresenta 81 associazioni di volontariato, con 16 sezioni distaccate, 10.695 volontari (di cui 4.242 donne), 5.388 soci e socie e 741 dipendenti (di cui 86 amministrativi). Dispone di 472 autoambulanze, 265 automezzi per il trasporto disabili, 242 mezzi per il trasporto persone e la protezione civile, oltre a 4 imbarcazioni. Complessivamente, ogni anno svolge 594.623 servizi, di cui 200.399 in emergenza-urgenza 118, percorrendo 20.209.167 chilometri, di cui 4.765.067 legati ai servizi di emergenza-urgenza.