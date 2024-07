Ad Alba riparte anche quest'anno il "Canile in piscina"

Riparte anche quest’anno ad Alba il “Canile in piscina”: questa estate, tutti i lunedì, alcuni ospiti del canile municipale di Alba potranno divertirsi e rinfrescarsi nella piscina del Centro Cinofilo Alba Dog & Co. in strada Gorreto Riddone.



L’Assessore al Canile municipale Davide Tibaldi spiega: «L’iniziativa “Canile in piscina” è nata da una collaborazione che il Comune di Alba e la Cooperativa Coesioni sociali hanno da qualche anno con il Centro cinofilo di Denise Abbà, che si è offerto di sostenere tutte le spese del progetto e regalare così un momento di gioco e di refrigerio ai cani che sono in attesa di trovare una famiglia. Chi volesse adottare un cane potrà consultare la pagina del Canile sul sito del Comune di Alba o telefonare al numero 0173 362000».