Saluzzo: un successo il torneo amatoriale di pallavolo "Tutti insieme in campo"

Domenica 13 aprile, sfidando le nuvole cariche di pioggia e le previsioni poco promettenti, Piazza Cavour a Saluzzo si è animata sotto l’Ala di Ferro con il torneo di pallavolo “Tutti insieme in campo” – un’occasione speciale per unire sport, comunità e consapevolezza, con l’obiettivo di abbattere pregiudizi e rompere il silenzio che ancora circonda il disagio psichico."

Sono scese in campo 14 squadre, provenienti da tutta la provincia: formazioni di società sportive, come il Volley Saluzzo, accanto a squadre nate appositamente per l’occasione — come quella del Comune di Saluzzo e della Croce Verde di Saluzzo — e a team composti da dipendenti di aziende, gruppi di amici e persino una squadra formata da cinque fratelli e una sorella. Insieme a loro, senza alcuna distinzione, hanno partecipato al torneo le squadre dei Centri di Salute Mentale di Saluzzo, Cuneo e Mondovì, e la squadra Sport Inclusion di Pinerolo. La giornata è stata raccontata attraverso gli scatti preziosi e sensibili del fotografo Paolo Cilli, che con il suo obiettivo ha saputo cogliere lo spirito autentico della giornata.

Il Comitato Regionale UISP, l’ASD Volley Saluzzo e il Comune di Saluzzo sono i principali sponsor dell’evento promosso dall’Associazione “La Voce di Elisa ODV” di Savigliano, in collaborazione con l’Associazione DI.A.Psi ODV (Difesa Ammalati Psichici) di Savigliano-Saluzzo-Fossano e il Dipartimento di Salute Mentale Area Nord – ASL CN1.

Fondamentale il coinvolgimento del Centro Diurno “Punto a capo” di Saluzzo, che da anni ha inserito la pallavolo come attività terapeutica, dando vita alla squadra “I Sensa Doit”, oggi parte attiva del circuito UISP nazionale “Sport per tutti”.

Un grazie di cuore a tutti i partecipanti, che con entusiasmo e spirito di squadra hanno reso speciale questa giornata, e ai volontari, la vera anima dell’evento, che con impegno, passione e sorrisi hanno reso possibile ogni singolo momento.

Numerosi sponsor hanno subito accolto l’iniziativa, mostrando sensibilità e attenzione verso una tematica tanto importante: Sedamyl, eVISO, Dimensione Arcana, Famija Saluseisa, Bollati Giochi e Infanzia, Giocolegno, Ambiente e Servizi, Acqua Eva, Valverbe, Albertengo, Caseificio Valvaraita, Ok Market Sampeyre, Boggero Frutta, Ruggiero Calzature, Copy and Paper e Caffè Principe

Un'intera giornata di entusiasmo e condivisione, dove la pallavolo amatoriale è diventata il pretesto per costruire legami, abbattere barriere e accendere i riflettori sul benessere mentale. Un evento pensato per unire, includere, far sentire ogni partecipante parte di qualcosa di speciale.