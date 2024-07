Volley maschile A2, ecco il calendario: Cuneo inaugura a Brescia

Ufficializzati i calendari della stagione 2024/2025 alla Presentazione dell’80° Campionato di Serie A organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A al termine della tre giorni di Volley Mercato a Bologna.

La stagione biancoblù partirà in trasferta sul campo di Brescia domenica 6 ottobre e sarà proprio con i bresciani il Derby di Santo Stefano in casa per i cuneesi.

La cerimonia si è confermata anche quest’anno un evento dentro l’evento con ospiti e premiazioni presso lo Zanhotel & Meeting CenterGross di Bologna e organizzato in maniera sopraffina dallo staff della Lega Pallavolo Serie A.

Come ogni anno i calendari definitivi con date e orari delle gare verranno poi ufficializzati a ridosso dell’inizio campionato, una volta apportate le variazioni richieste dai singoli Club per disponibilità o meno dei campi.

REGULAR SEASON - Cuneo Volley

1° Giornata 6 ottobre 2024 / 26 dicembre 2024 – Gruppo Consoli Sferc Brescia vs CUNEO

2° Giornata 13 ottobre 2024 / 29 dicembre 2024 – CUNEO vs Campi Reali Cantù

3° Giornata 20 ottobre 2024 / 6 gennaio 2025 – CUNEO vs Delta Group Porto Viro

4° Giornata 27 ottobre 2024 / 12 gennaio 2025 – Virtus Volley Fano vs CUNEO

5° Giornata 31 ottobre 2024 / 19 gennaio 2025 – CUNEO vs Conad Reggio Emilia

6° Giornata 3 novembre 2024 / 26 gennaio 2025 – Emma Villas Siena vs CUNEO

7° Giornata 10 novembre 2024 / 2 febbraio 2025 – CUNEO vs Cosedil Aci Castello

8° Giornata 17 novembre 2024 / 9 febbraio 2025 – Omifer Palmi vs CUNEO

9° Giornata 24 novembre 2024 / 16 febbraio 2025 – CUNEO vs Tinet Prata di Pordenone

10° Giornata 1° dicembre 2024 / 23 febbraio 2025 – Consar Ravenna vs CUNEO

11° Giornata 8 dicembre 2024 / 2 marzo 2025 – CUNEO vs Banca Macerata

12° Giornata 15 dicembre 2024 / 9 marzo 2025 – Abba Pineto vs CUNEO

13° Giornata 22 dicembre 2024 / 16 marzo 2025 – CUNEO vs Evolution Green Aversa

DEL MONTE® COPPA ITALIA SERIE A2

OTTAVI 6-13-21 aprile 2025

QUARTI 1° maggio 2025

SEMIFINALI 4 maggio 2025

FINALE 11 maggio 2025

DEL MONTE® SUPERCOPPA ITALIA SERIE A2

18 maggio 2025