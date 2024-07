"Il Consiglio Comunale e la Città di Bra sono patrimonio di tutti, minoranza compresa"

Riceviamo e pubblichiamo.

Riguardo al comunicato stampa redatto dai consiglieri comunali di maggioranza , desideriamo chiarire i fatti con sorpresa e dispiacere.

Durante la prima riunione del Consiglio comunale, abbiamo presentato il consigliere Sergio Panero come candidato alla Presidenza del Consiglio Comunale per coinvolgere attivamente la minoranza, essendo il più votato tra tutti i membri. Purtroppo, la nostra proposta è stata respinta.

Nella riunione del Consiglio Comunale del 10 luglio è emerso che la consigliera Bruna Sibille, chiamata a ricoprire il ruolo di Presidente data l’assenza del consigliere Fabio Bailo, ha avuto difficoltà nella gestione dell'assemblea. Ha mostrato scarsa familiarità con il regolamento, indicando erroneamente i tempi degli interventi, esprimendo concetti che suggerivano che non tutti i membri del consiglio fossero sullo stesso piano e interrompendo persino il sindaco durante il suo intervento sulle linee programmatiche per spingerlo a concludere. Per tali comportamenti, la Sibille non ha fornito né chiarimenti né scuse.

Alla prima seduta della Commissione Urbanistica, abbiamo avanzato la richiesta della presidenza, in linea con la precedente consiliatura, per esercitare il controllo proprio della minoranza. Anche questa richiesta è stata respinta.

Vogliamo sottolineare che questa non è una critica personale, bensì una protesta legittima. Non possiamo permettere che vengano messe in discussione le basi del Consiglio Comunale.